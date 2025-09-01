Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 800

Отмечается, что количество пострадавших возросло до 2,5 тысячи.

Кроме того, в соцсети Х Муджахид указал, что спасением пострадавших занимаются местные власти и жители. В районы, пострадавшие от землетрясения, также направляются группы спасателей из центра и соседних регионов.

Ранее в Афганистане произошло мощное землетрясение, оно затронуло провинции Кунар, Нангархар и Лагман. Сообщалось о 622 погибших и более 1,5 тысячи раненых, пишет RT.

