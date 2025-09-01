Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 800
Число погибших при землетрясении в Афганистане увеличилось до 800. Об этом заявил официальный представитель правительства Забихулла Муджахид, сообщает телеканал RTA.
Отмечается, что количество пострадавших возросло до 2,5 тысячи.
Кроме того, в соцсети Х Муджахид указал, что спасением пострадавших занимаются местные власти и жители. В районы, пострадавшие от землетрясения, также направляются группы спасателей из центра и соседних регионов.
Ранее в Афганистане произошло мощное землетрясение, оно затронуло провинции Кунар, Нангархар и Лагман. Сообщалось о 622 погибших и более 1,5 тысячи раненых, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 800
- Силуанов пошутил, что «ни за что не платит» в Китае
- Мясников рассказал, как увеличить шансы прожить до ста лет
- «Ваня, братья и фиты»: Стриминги назвали новых звезд лета-2025
- Хуситы подтвердили гибель 11 членов правительства
- Президент Польши потребовал репараций от ФРГ за Вторую мировую войну
- Автомобилистов призвали не доверять автопилоту и круиз-контролю
- Путин: Турция продолжит играть особую роль в урегулировании на Украине
- «Бурановские бабушки» ждут коллаборацию с американским певцом на «Интервидении»
- На Курилах совершил жесткую посадку вертолет Ми-8
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru