Путин: Турция продолжит играть особую роль в урегулировании на Украине

Турция продолжит играть особую роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Признательны турецким друзьям за весомый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса», - подчеркнул глава российского государства.

Как напомнил Путин, с мая текущего года в Стамбуле состоялось уже три раунда прямых переговоров Москвы и Киева. Эти встречи позволили продвинуться в решении некоторых практических гуманитарных вопросов. Президент России выразил уверенность, что особая роль Турции в урегулировании будет востребована и в дальнейшем.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет продолжать реализовывать шаги, направленные на дипломатическое урегулирование кризиса на Украине, пишет RT.

