Президент Польши потребовал репараций от ФРГ за Вторую мировую войну
Германия должна выплатить Польше репарации за ущерб во Второй Мировой войне. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий, передает РИА Новости.
Политик выступил на полуострове Вестерплатте по случаю 86-й годовщины начала войны. По словам Навроцкого, он «безоговорочно требует ради общего блага» репарации, и решение этого вопроса необходимо для установления «партнерства, основанного на правде и добрых отношениях».
«Польша, как государство на передовой, как важнейшая страна на восточном фланге НАТО, нуждается в справедливости, правде и ясных отношениях с Германией, но ей также нужны репарации», — подчеркнул политик.
Польский лидер также призвал правительство республики поддержать требование о репарациях от ФРГ и «укрепить голос президента на международной арене».
Ранее премьер Польши Дональд Туск заявлял, что Варшава больше не будет добиваться репараций от Германии, пишет RT.
