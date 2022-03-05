АТОР: Coral Travel и Sunmar отменили полетные программы до 28 марта
Туркомпании Coral Travel и Sunmar отменили полетные программы до 28 марта. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).
Компании будут выполнять только спецрейсы по вывозу россиян из-за границы. Рейсы будут организованы, начиная с 5 марта.
Накануне руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что около 20 тысяч застрявших за рубежом российских туристов испытывают сложности при возвращении домой. По ее словам, большая часть застрявших – те, кто возвращается из стран Латинской Америки, так как в этом регионе возникли проблемы из-за необходимости облетать воздушное пространство государств Евросоюза, закрывших сообщение с Россией.
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