АТОР: Coral Travel и Sunmar отменили полетные программы до 28 марта

Туркомпании Coral Travel и Sunmar отменили полетные программы до 28 марта. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).

Названы самые популярные направления российских туристов на 8 марта

Компании будут выполнять только спецрейсы по вывозу россиян из-за границы. Рейсы будут организованы, начиная с 5 марта.

Накануне руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что около 20 тысяч застрявших за рубежом российских туристов испытывают сложности при возвращении домой. По ее словам, большая часть застрявших – те, кто возвращается из стран Латинской Америки, так как в этом регионе возникли проблемы из-за необходимости облетать воздушное пространство государств Евросоюза, закрывших сообщение с Россией.

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ФОТО: РИА Новости
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