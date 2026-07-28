ФСБ задержала планировавшего теракт в Белгороде агента СБУ
ФСБ пресекла акцию спецслужб Украины по совершению теракта в отношении сотрудника находящейся в Белгороде военно-гражданской администрации Харьковской области. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.
Отмечается, что силовики задержали жителя региона 1963 года рождения. Он был завербован Службой безопасности Украины и прошел обучение в Киеве по организации тайниковых закладок, наружному наблюдению, применению средств конспирации и использованию взрывчатки, пишет RT. В Белгородской области фигурант по заданию украинских кураторов следил за сотрудниками ВГА Харьковской области. Полученные сведения он передавал работникам СБУ через мессенджер Telegram.
По данным ФСБ, злоумышленник намеревался осуществить подрыв автомобиля одного из сотрудников ВГА. По инструкциям он изъял из тайника элементы двух самодельных взрывных устройств. Сотрудники ФСБ задержали фигуранта в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Правоохранители возбудили уголовные дела о госизмене, приготовлении к теракту, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном приобретении и хранении взрывных устройств. Мужчину заключили под стражу.
Ранее ФСБ задержала жителя Хабаровска, который шпионил в пользу разведки Новой Зеландии.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ФСБ задержала планировавшего теракт в Белгороде агента СБУ
- В России ограничили ввоз и транзит мясной продукции белорусского производителя
- В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1
- Жизнь в долг: Россиянам назвали безопасную «норму» переработок
- В России выйдет первый фильм, полностью созданный с помощью ИИ
- Референдум по заказу: 60% граждан Армении выберут вступление в ЕС
- Дрон влетел в квартиру в многоквартирном доме в Курске
- Депутат Буцкая раскрыла, как удалось взыскать рекордные долги по алиментам
- В Шебекине 19 мирных жителей пострадали при атаке дрона ВСУ на автобус
- Дипломат Абилов: Эстония не планирует полного закрытия границы с Россией