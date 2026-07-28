ФСБ задержала планировавшего теракт в Белгороде агента СБУ

Отмечается, что силовики задержали жителя региона 1963 года рождения. Он был завербован Службой безопасности Украины и прошел обучение в Киеве по организации тайниковых закладок, наружному наблюдению, применению средств конспирации и использованию взрывчатки, пишет RT. В Белгородской области фигурант по заданию украинских кураторов следил за сотрудниками ВГА Харьковской области. Полученные сведения он передавал работникам СБУ через мессенджер Telegram.

По данным ФСБ, злоумышленник намеревался осуществить подрыв автомобиля одного из сотрудников ВГА. По инструкциям он изъял из тайника элементы двух самодельных взрывных устройств. Сотрудники ФСБ задержали фигуранта в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Правоохранители возбудили уголовные дела о госизмене, приготовлении к теракту, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном приобретении и хранении взрывных устройств. Мужчину заключили под стражу.

Ранее ФСБ задержала жителя Хабаровска, который шпионил в пользу разведки Новой Зеландии.

