В России ограничили ввоз и транзит мясной продукции белорусского производителя
Россельхознадзор временно ограничит ввоз и транзит по территории РФ всех видов мясной продукции производителя ООО «Велес-Мит» из Белоруссии. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Меры приняты в связи с повторными обнаружениями несоответствий нормам и требованиям РФ и техрегламентов ЕАЭС. Ограничения вводятся с 28 июля.
По данным Россельхознадзора, был пресечен ввоз в страну двух партий свиного шпика на 43,6 тонны, пишет RT. Продукция шла транзитом от «Велес-Мита» в адрес предприятия из Казахстана по фальшивому ветеринарному сертификату. Предварительная проверка продукции вызвала у специалистов сомнения в происхождении сырья, предположительно, оно поступило на белорусское предприятие из других стран Европы.
Также в федеральной службе отметили, что лабораторные исследования ряда продуктов данного производителя показывали нарушения по показателям качества и безопасности - наличие остатков лекарственных препаратов,несоответствие по микробиологическим показателям. Россельхознадзор попросил департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Белоруссии приостановить ветеринарную сертификацию продуктов от «Велес-Мит» в Россию и государства страны ЕАЭС до проверки по выявленным нарушениям.
Ранее Россельхознадзор уничтожил крупную партию свежесрезанных роз из Армении, которые пытались незаконно провезти через границу с Белоруссией.
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