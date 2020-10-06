Россияне составили половину иностранных туристов в Анталье в сентябре

Там также отметили, что второе место занимают туристы из Украины (169 244 человек), третье – Великобритания (81 615 человек).

Всего за девять месяцев нынешнего года в Анталью из 163 стран прибыли более 2,5 млн путешественников. Россия по этим итогам также на первом месте - 41,4 процента. В целом эту провинцию в 2020 году посетили свыше 1 млн россиян.

Ранее сообщалось, что Крым в сентябре посетили на 60% туристов больше, чем в прошлом году.



