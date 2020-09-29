Крым в сентябре посетили на 60% туристов больше, чем в прошлом году
Около 1 млн туристов посетили Крым в текущем сентябре, что на 60% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра курортов и туризма республики Вадима Волченко.
Отмечается, что, по данным на 24 сентября, всего за лето посетили полуостров 4,5 млн человек.
Волченко назвал показатели сентября беспрецедентными. По словам чиновника, в октябре также ожидается высокий уровень загрузки отелей. Также он отметил, что на октябрь сохранится летняя полетная программа в республике.
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