Крым в сентябре посетили на 60% туристов больше, чем в прошлом году

Около 1 млн туристов посетили Крым в текущем сентябре, что на 60% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра курортов и туризма республики Вадима Волченко.

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Отмечается, что, по данным на 24 сентября, всего за лето посетили полуостров 4,5 млн человек.

Волченко назвал показатели сентября беспрецедентными. По словам чиновника, в октябре также ожидается высокий уровень загрузки отелей. Также он отметил, что на октябрь сохранится летняя полетная программа в республике.


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ФОТО: pixabay.com
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