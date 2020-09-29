Крым в сентябре посетили на 60% туристов больше, чем в прошлом году

Отмечается, что, по данным на 24 сентября, всего за лето посетили полуостров 4,5 млн человек.

Волченко назвал показатели сентября беспрецедентными. По словам чиновника, в октябре также ожидается высокий уровень загрузки отелей. Также он отметил, что на октябрь сохранится летняя полетная программа в республике.



