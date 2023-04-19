Россияне смогут оформлять визы по прибытии при поездках в Фуюань

Она отметила, что туры в приграничный город Китая пользовались большой популярностью среди россиян. По словам министра, китайские туристы из порта Фуюань формировали основной объем въезда зарубежных гостей в Хабаровский край.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в интервью НСН отмечал, что туры в Китай будут пользоваться большой популярностью среди россиян. Однако, указывал он, сначала нужно дождаться доступной авиационной перевозки, сообщает «Радиоточка НСН».

