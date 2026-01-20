Лавров: США не освободили россиян, захваченных на танкере «Маринера»

США пока не освободили захваченных на танкере «Маринера» граждан России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На пресс-конференции по итогам работы ведомства за 2025 год он рассказал, что американская сторона заверила Москву в том, что решение об освобождении россиян принято на высшем уровне.

«Последующие дни показали, что это решение не выполняется. Мы ожидаем, что американские коллеги выполнят свое обещание», — заключил министр.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ответ на обращение Москвы американский лидер Дональд Трамп освободил двух россиян из состава экипажа танкера «Маринера», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

