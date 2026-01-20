Депардье и подавший на него в суд фотограф заключили мировое соглашение
Фотограф Рино Бариллари заключил мировое соглашение с актером Жераром Депардье, против которого подавал иск в связи с нападением. Об этом Бариллари рассказал в беседе с РИА Новости.
Ранее итальянский фотограф заявлял, что в мае прошлого года в Риме Депардье и его спутница ударили папарацци, когда тот попытался сфотографировать их в ресторане. Из-за инцидента Бариллари подал в суд на французского актера.
По словам фотографа, накануне он встретился с Депардье в заведении Harry’s bar, где произошел конфликт.
«Он принес извинения, я отозвал свои заявления», - поделился Бариллари.
Фотограф подчеркнул, что он и артист «остались большими друзьями, чем были раньше».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шашечки или ехать? В России объяснили разницу цен на такси по регионам
- Песков подтвердил, что в Давосе у Дмитриева планируются встречи с американцами
- Недружественные страны? Кто покупает и продает лекарства россиянам
- СМИ: Трамп пригласил в «Совет мира» руководителей 58 стран
- «Для поддержания штанов»: Останина поддержала бесплатные парковки для многодетных
- Депардье и подавший на него в суд фотограф заключили мировое соглашение
- В Росгвардии рассказали, сколько стоит охрана жилья
- ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК и объектам энергетики Украины
- Взросление после 30: Что известно о фильме «Здесь был Юра» с Хабенским
- Лавров: Россия получила от США проект устава «Совета мира»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru