Депардье и подавший на него в суд фотограф заключили мировое соглашение

Ранее итальянский фотограф заявлял, что в мае прошлого года в Риме Депардье и его спутница ударили папарацци, когда тот попытался сфотографировать их в ресторане. Из-за инцидента Бариллари подал в суд на французского актера.

По словам фотографа, накануне он встретился с Депардье в заведении Harry’s bar, где произошел конфликт.

«Он принес извинения, я отозвал свои заявления», - поделился Бариллари.

Фотограф подчеркнул, что он и артист «остались большими друзьями, чем были раньше».

