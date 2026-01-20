Песков заявил о сожалении в связи с началом Молдавией процедуры выхода из СНГ

В связи с началом Молдавией процедуры выхода из Содружества Независимых Государств (СНГ) можно лишь выразить сожаление. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Молдавия начала процедуру выхода из СНГ

Он также отметил, что Кишинёв «продолжает свой курс на отрицание каких-либо отношений с Россией и интеграционными процессами».

Представитель Кремля добавил, что решение Молдавии не стало неожиданностью для Москвы, так как участие республики в СНГ длительное время находилось в замороженном состоянии.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил «Радиоточке НСН», что содружество ничего не потеряет от выхода Молдавии.

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
