«Методика расчета средней цены услуги такси за километр сомнительна, на мой взгляд, и требует определенного аудита. Предположим, она действительно составляет 50 рублей, хотя на взгляд любого пассажира цена гораздо больше, не только в Москве, но и в других регионах, хотя и значительно различается. Это связано с тем, что люди, которые пользуются услугами такси, обладают разными финансовыми возможностями. Именно это - главный критерий стоимости поездки. Например, по нашим расчетам, на севере, в Ямало-Ненецком автономном округе сейчас средняя цена за километр составляет 140 рублей, на Кавказе – всего 20 – 30 рублей», - отметил собеседник НСН.

Корнеев констатировал, что цена на такси будет неизбежно повышаться.

«Понятно, что все затраты растут – начиная от стоимости автомобилей после введения нового утильсбора и требования к локализации, до расходов на ремонт, бензин и всё остальное. Стоимость владения машиной, в том числе, такси только увеличивается. Общее удорожание услуг такси ожидается на уровне 15 – 17% в этом году. Средняя стоимость поездки к концу года составит порядка 55 рублей за километр. Ясно, что там, где платежеспособный спрос будет расти медленно или даже упадет, стоимость поездок будет стагнировать. Понижаться, конечно, не станет, но будет медленно расти, даже меньше инфляции. Однако из-за этого меньше машин будут выходить на линию, поскольку таксисты не могут работать себе в убыток длительное время», - заключил он.