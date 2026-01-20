Шашечки или ехать? В России объяснили разницу цен на такси по регионам
Средняя цена услуги такси за один километр сильно варьируется по российским регионам из-за разницы в платежеспособности населения. Об этом НСН заявил председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.
Средняя цена услуги такси за один километр в декабре 2025 года в России впервые достигла 50 рублей, следует из анализа РИА Новости данных статистики. Меньше проезд стоил в 54 регионах. Дешевле всего километр такси был в Ингушетии - 18 рублей, Липецкой области - 23,3 рубля и Чечне - 25,6 рубля. Менее 30 рублей эта услуга стоила еще в Ставропольском крае, Брянской, Тверской, Омской, Белгородской, Ярославской, Курской и Орловской областях, Карачаево-Черкесии.
«Методика расчета средней цены услуги такси за километр сомнительна, на мой взгляд, и требует определенного аудита. Предположим, она действительно составляет 50 рублей, хотя на взгляд любого пассажира цена гораздо больше, не только в Москве, но и в других регионах, хотя и значительно различается. Это связано с тем, что люди, которые пользуются услугами такси, обладают разными финансовыми возможностями. Именно это - главный критерий стоимости поездки. Например, по нашим расчетам, на севере, в Ямало-Ненецком автономном округе сейчас средняя цена за километр составляет 140 рублей, на Кавказе – всего 20 – 30 рублей», - отметил собеседник НСН.
Корнеев констатировал, что цена на такси будет неизбежно повышаться.
«Понятно, что все затраты растут – начиная от стоимости автомобилей после введения нового утильсбора и требования к локализации, до расходов на ремонт, бензин и всё остальное. Стоимость владения машиной, в том числе, такси только увеличивается. Общее удорожание услуг такси ожидается на уровне 15 – 17% в этом году. Средняя стоимость поездки к концу года составит порядка 55 рублей за километр. Ясно, что там, где платежеспособный спрос будет расти медленно или даже упадет, стоимость поездок будет стагнировать. Понижаться, конечно, не станет, но будет медленно расти, даже меньше инфляции. Однако из-за этого меньше машин будут выходить на линию, поскольку таксисты не могут работать себе в убыток длительное время», - заключил он.
Согласно расчетам РИА Новости, дороже всего среди российских регионов такси в среднем обходилось в декабре в Ненецком автономном округе - 170 рублей за один километр. При этом самое дорогое такси, из доступной статистики, оказалось в Салехарде - 245,4 рубля за один километр.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 66% таксопарков не планируют обновлять парки автомобилей в 2026 году в связи с законом о локализации и сложной экономической ситуацией. Это показал опрос Национального совета такси. Основные причины - низкая окупаемость машин, дороговизна российских автомобилей и нежелание пассажиров ездить на них.
