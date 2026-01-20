Песков подтвердил, что в Давосе у Дмитриева планируются встречи с американцами
У спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева в Давосе есть планы встретиться с некоторыми представителями делегации США. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
При этом он отметил, что не может подтвердить появившиеся в СМИ предположения о якобы планирующейся встрече Дмитриева с президентом США Дональдом Трампом.
Сам спецпредставителя президента РФ в своих соцсетях сообщил, что прибыл в Швейцарию, сопроводив свой пост картинкой, на которой написано, что Давос - это «место, где глобалисты обсуждают крах глобализма».
Ранее в западных СМИ сообщили, что в Швейцарии Дмитриев планирует встретиться со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шашечки или ехать? В России объяснили разницу цен на такси по регионам
- Песков подтвердил, что в Давосе у Дмитриева планируются встречи с американцами
- Недружественные страны? Кто покупает и продает лекарства россиянам
- СМИ: Трамп пригласил в «Совет мира» руководителей 58 стран
- «Для поддержания штанов»: Останина поддержала бесплатные парковки для многодетных
- Депардье и подавший на него в суд фотограф заключили мировое соглашение
- В Росгвардии рассказали, сколько стоит охрана жилья
- ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК и объектам энергетики Украины
- Взросление после 30: Что известно о фильме «Здесь был Юра» с Хабенским
- Лавров: Россия получила от США проект устава «Совета мира»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru