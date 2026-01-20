Песков подтвердил, что в Давосе у Дмитриева планируются встречи с американцами

При этом он отметил, что не может подтвердить появившиеся в СМИ предположения о якобы планирующейся встрече Дмитриева с президентом США Дональдом Трампом.

Сам спецпредставителя президента РФ в своих соцсетях сообщил, что прибыл в Швейцарию, сопроводив свой пост картинкой, на которой написано, что Давос - это «место, где глобалисты обсуждают крах глобализма».

Ранее в западных СМИ сообщили, что в Швейцарии Дмитриев планирует встретиться со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

