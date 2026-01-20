«Для поддержания штанов»: Останина поддержала бесплатные парковки для многодетных
Возможность многодетным пользоваться бесплатной парковкой не простимулирует рождаемость, но станет важной мерой поддержки и уберет дискриминацию по регионам, заявила НСН Нина Останина.
Поскольку президентом РФ был введен единый статус многодетных, то и меры поддержки, такие, как бесплатная парковка, для них должны действовать во всех регионах страны, иначе семьи будут просто мигрировать туда, где им выгоднее. Об этом НСН рассказала глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Депутаты призвали обеспечить правом на бесплатную парковку все многодетные семьи в России. Авторы поправок в пояснительной записке отметили, что многодетные семьи, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге, пользуются городскими платными парковками бесплатно, тогда как в других субъектах России такого права у них нет. Останина раскрыла, что такое предложение уже встречало отказ.
«К сожалению, это не первая попытка. Подобные законопроекты уже рассматривались в том числе и в нашем комитете. Мнения депутатов комитета разделились. Госдума и правительство не поддержали это предложение. Не поддержал его и профильный комитет по транспорту. Аргументация такая, что регион сам определяет порядок взимания платы на парковках, это выпадающие средства. Я понимаю авторов этой инициативы, потому что появился указ президента о статусе многодетных. У нас теперь вне зависимости от региона семья считается многодетной, где есть трое детей до исполнения старшему 18 лет. Поэтому и нормы для них должны быть стандартными. Иначе у нас семьи будут мигрировать в более комфортные условия, потому что, как правило, многодетные семьи испытывают огромные проблемы, это далеко не самые богатые семьи, автомобиль для них — это средство роскоши. Поэтому я поддержу этот законопроект и буду делать все, чтобы депутаты других фракций поддержали его», - рассказала она.
При этом Останина подчеркнула, что эту меру нельзя рассматривать как стимул к увеличению рождаемости.
«Вряд ли она станет таким стимулом для увеличения рождаемости. Но понимание того, что это будет мерой социальной поддержки многодетных семей, у меня есть. Возьмите единые пособия. Это что, меры, которые способствуют улучшению демографии? Нет. Это мера для поддержания штанов, что называется. Мотивирующая мера – это материнский капитал. В 2007 году приняли, и дало прирост населения. Мотивирующая мера – это льготная ипотека. К сожалению, все остальное - это лишь меры социальной поддержки», - подытожила она.
Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой о предоставлении многодетным родителям дополнительного отпуска, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
