Поскольку президентом РФ был введен единый статус многодетных, то и меры поддержки, такие, как бесплатная парковка, для них должны действовать во всех регионах страны, иначе семьи будут просто мигрировать туда, где им выгоднее. Об этом НСН рассказала глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Депутаты призвали обеспечить правом на бесплатную парковку все многодетные семьи в России. Авторы поправок в пояснительной записке отметили, что многодетные семьи, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге, пользуются городскими платными парковками бесплатно, тогда как в других субъектах России такого права у них нет. Останина раскрыла, что такое предложение уже встречало отказ.