Российско-китайская граница в Приморье открылась спустя три года

Пассажирский автобус из Китая въехал в Приморский край через пункт пропуска Турий Рог — Мишань впервые с 2020 года. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Уссурийской таможни.

В Россию прибыла первая после пандемии группа китайских туристов

Отмечается, что автобус следовал из китайского города Цзили в российский Уссурийск. Его пассажиры прибыли в Россию с рабочими целями.

В пресс-службе подчеркнули, что пассажирские перевозки между двумя странами начаты на регулярной основе.

Ранее Минтранс анонсировал кратное увеличение числа авиарейсов в Китай.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Уссурийской таможни
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