Российско-китайская граница в Приморье открылась спустя три года
3 апреля 202316:56
Пассажирский автобус из Китая въехал в Приморский край через пункт пропуска Турий Рог — Мишань впервые с 2020 года. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Уссурийской таможни.
Отмечается, что автобус следовал из китайского города Цзили в российский Уссурийск. Его пассажиры прибыли в Россию с рабочими целями.
В пресс-службе подчеркнули, что пассажирские перевозки между двумя странами начаты на регулярной основе.
Ранее Минтранс анонсировал кратное увеличение числа авиарейсов в Китай.
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3 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru