Россияне рассказали об отдыхе в 2020 году

Более трети (34%) россиян провели отпуск в деревне, на даче или дома в 2020 году. Это выяснил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Примерно столько же граждан (31%) отправились в поездку по России. Из них 10% отдыхали в Крыму, еще 10% - на Черноморском побережье Краснодарского края, 2% — на курортах Кавказских Минеральных Вод, 9% - в других регионах страны.

СМИ: Вакцинированным от коронавируса россиянам разрешили въезд в Грузию

Опрос также показал, что 5% респондентов отправились в Турцию, ещё 4% побывали в других странах, передает RT.

Кроме того, 26% респондентов признались, что в прошлом году вообще не отдыхали.

В опросе приняли участие 1,7 тыс. человек.

Между тем, Ростуризм предложил продлить программу туристического кэшбэка до 20 июня 2021 года.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: meteo.crimea.ru
ТЕГИ:РоссиянеОтпуск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры