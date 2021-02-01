Россияне рассказали об отдыхе в 2020 году

Более трети (34%) россиян провели отпуск в деревне, на даче или дома в 2020 году. Это выяснил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Примерно столько же граждан (31%) отправились в поездку по России. Из них 10% отдыхали в Крыму, еще 10% - на Черноморском побережье Краснодарского края, 2% — на курортах Кавказских Минеральных Вод, 9% - в других регионах страны.