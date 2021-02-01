Россияне рассказали об отдыхе в 2020 году
Более трети (34%) россиян провели отпуск в деревне, на даче или дома в 2020 году. Это выяснил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.
Примерно столько же граждан (31%) отправились в поездку по России. Из них 10% отдыхали в Крыму, еще 10% - на Черноморском побережье Краснодарского края, 2% — на курортах Кавказских Минеральных Вод, 9% - в других регионах страны.
Опрос также показал, что 5% респондентов отправились в Турцию, ещё 4% побывали в других странах, передает RT.
Кроме того, 26% респондентов признались, что в прошлом году вообще не отдыхали.
В опросе приняли участие 1,7 тыс. человек.
Между тем, Ростуризм предложил продлить программу туристического кэшбэка до 20 июня 2021 года.
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