Программу туристического кешбэка предложено продлить до 20 июня
Ростуризм предложил продлить программу туристического кэшбэка до 20 июня 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо начальника управления государственных туристских проектов и безопасности Ростуризма Елены Лысенковой в адрес представителей отрасли.
Ведомство рекомендует участникам рынка разработать туры в рамках акции по нескольким тематикам, включая предложения на 23 февраля и 8 марта.
Также стало известно о том, что Ростуризм изменил предложения программы. В третьем этапе могут участвовать не только гостиницы и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Продолжительность тура или проживания в отеле сокращена с четырех до двух ночей.
Как сообщалось, российским туристам хотят разрешить переносить туры с кешбэком до 31 декабря 2021 года. Об этом говорится в проекте постановления Правительства РФ, подготовленном Ростуризмом.
Одной из причин такого решения стали ограничительные меры, введенные на новогодние каникулы в Санкт-Петербурге.
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