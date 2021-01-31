Программу туристического кешбэка предложено продлить до 20 июня

Также стало известно о том, что Ростуризм изменил предложения программы. В третьем этапе могут участвовать не только гостиницы и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Продолжительность тура или проживания в отеле сокращена с четырех до двух ночей.

Как сообщалось, российским туристам хотят разрешить переносить туры с кешбэком до 31 декабря 2021 года. Об этом говорится в проекте постановления Правительства РФ, подготовленном Ростуризмом.

Одной из причин такого решения стали ограничительные меры, введенные на новогодние каникулы в Санкт-Петербурге.

