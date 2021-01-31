Программу туристического кешбэка предложено продлить до 20 июня

Ростуризм предложил продлить программу туристического кэшбэка до 20 июня 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо начальника управления государственных туристских проектов и безопасности Ростуризма Елены Лысенковой в адрес представителей отрасли.

Ведомство рекомендует участникам рынка разработать туры в рамках акции по нескольким тематикам, включая предложения на 23 февраля и 8 марта.

Туроператоры выступили за продление программы кешбэка

Также стало известно о том, что Ростуризм изменил предложения программы. В третьем этапе могут участвовать не только гостиницы и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Продолжительность тура или проживания в отеле сокращена с четырех до двух ночей.

Как сообщалось, российским туристам хотят разрешить переносить туры с кешбэком до 31 декабря 2021 года. Об этом говорится в проекте постановления Правительства РФ, подготовленном Ростуризмом.

Одной из причин такого решения стали ограничительные меры, введенные на новогодние каникулы в Санкт-Петербурге.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Тимин
ТЕГИ:ТуризмРостуризм
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