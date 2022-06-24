Россияне раскупили места в популярных отелях Сочи и Абхазии до конца лета
Российские туристы раскупили почти все места в популярных отелях Сочи и Абхазии до конца лета, дефицит номеров также замечен в Калининградской области, Карелии и на Алтае. Об этом рассказали в туроператоре «Интурист».
Там также отметили, что сложности с местами начали возникать и в качественных гостиницах на побережье Каспийского моря в Дагестане.
«То же самое можно сказать и о здравницах Кавказских Минеральных вод», - приводит РИА Новости сообщение туроператора.
В свою очередь гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин подтвердил, что ряд популярных отелей Сочи забронированы до конца лета. Также он подчеркнул, что Крым и Анапа уже прошли «нижнюю точку» по бронированиям, и сейчас спрос на июль-август сопоставим с прошлогодним.
Ранее туроператоры сообщили, что все билеты на прямые поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга раскуплены до конца июля. Так, поездом можно добраться только со стыковкой в Краснодаре или Анапе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 166 / сут.
Умерли
381 тыс.+68 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 517 / сут.
- В России увеличат сумму льготных кредитов на благоустройство домов для сельчан
- На Украине сообщили об отводе ВСУ от Северодонецка
- Эксперт напомнил россиянам о повышении зарплаты из-за увеличения МРОТ
- Два человека погибли в ДТП в центре Москвы
- В Кремле заявили, что прямая линия с Путиным состоится «чуть позже»
- Песков: Россия настроена решительно в ситуации с блокадой Калининграда
- Американский Сенат одобрил законопроект о введении контроля над оружием
- СМИ: При крушении Ил-76 в Рязани погибли четыре человека
- В Минобороны назвали причину крушения Ил-76 в Рязани
- К августу магазины duty free станут доступны для вылетающих из РФ в ЕАЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru