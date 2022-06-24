Россияне раскупили места в популярных отелях Сочи и Абхазии до конца лета

Там также отметили, что сложности с местами начали возникать и в качественных гостиницах на побережье Каспийского моря в Дагестане.

«То же самое можно сказать и о здравницах Кавказских Минеральных вод», - приводит РИА Новости сообщение туроператора.

В свою очередь гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин подтвердил, что ряд популярных отелей Сочи забронированы до конца лета. Также он подчеркнул, что Крым и Анапа уже прошли «нижнюю точку» по бронированиям, и сейчас спрос на июль-август сопоставим с прошлогодним.

Ранее туроператоры сообщили, что все билеты на прямые поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга раскуплены до конца июля. Так, поездом можно добраться только со стыковкой в Краснодаре или Анапе.

