Россияне проведут февральские праздники в Краснодарском крае и ОАЭ

Что касается путешествий по России, традиционно популярны курорты Краснодарского края, Байкал, а также горнолыжные туры на Красную Поляну.

Туроператоры заметили рост спроса на зарубежные туры и на День защитника Отечества в сравнении с прошлогодними показателями.

В этом году спрос на туры в период праздников 23 февраля и 8 марта значительно вырос, россияне поедут в ОАЭ и Мальдивы, кто-то выбирает Стамбул и Белград, заявил ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян «Радиоточке НСН».

