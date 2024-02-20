Россияне проведут февральские праздники в Краснодарском крае и ОАЭ

Россияне проведут февральские праздники в Краснодарском крае и ОАЭ, пишет «Интерфакс» со ссылкой на туроператоров.

Так, треть бронирований на эти даты приходится на ОАЭ. Второе место занимает Таиланд с долей в 25%, замыкает тройку лидеров Египет (22%). Также в топ-5 вошли Шри-Ланка (8%) и Россия (6%).

Псков и Тамбов назвали самыми бюджетными направлениями на 23 Февраля и 8 Марта

Что касается путешествий по России, традиционно популярны курорты Краснодарского края, Байкал, а также горнолыжные туры на Красную Поляну.

Туроператоры заметили рост спроса на зарубежные туры и на День защитника Отечества в сравнении с прошлогодними показателями.

В этом году спрос на туры в период праздников 23 февраля и 8 марта значительно вырос, россияне поедут в ОАЭ и Мальдивы, кто-то выбирает Стамбул и Белград, заявил ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Российские ТуристыПутешествияДень Защитника Отечества

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