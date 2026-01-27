Минэкономразвития предложило сделать параллельный импорт постоянным

Как уточняется, предложение было озвучено по итогам стратегической сессии, посвященной развитию сферы интеллектуальной собственности до 2036 года. В ходе обсуждения рассматривались вопросы использования технологий и продукции, созданных с применением интеллектуальной собственности компаний, покинувших российский рынок.

Отдельное внимание было уделено фармацевтической отрасли. В министерстве отметили, что из-за прекращения поставок ряда лекарств в страну по поручению президента был разработан механизм принудительного лицензирования. Он позволяет выдавать разрешения российским компаниям на производство необходимых препаратов без согласия правообладателей. В ведомстве подчеркнули, что благодаря этому подходу в России уже налажен выпуск значительной номенклатуры лекарственных средств, и работа по расширению применения механизма продолжается, передает «Радиоточка НСН».

