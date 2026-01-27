Чемпионка мира по пилонному спорту высказалась о смене гражданства

Чемпионка мира по пилонному спорту Ксения Устинова заявила, что для себя не рассматривает возможность смены спортивного гражданства, назвав такой шаг для себя неприемлемым. Об этом она рассказала в интервью Sport24.

По словам спортсменки, в ее окружении есть атлеты, которые приняли решение выступать под флагом другой страны. При этом Устинова подчеркнула, что относится к такому выбору спокойно и без осуждения, поддерживая личное решение коллег, несмотря на то что сама никогда бы не пошла на подобный шаг, отмечает RT.

Она отметила, что подобные ситуации не влияют на личные отношения и не становятся поводом для конфликтов, однако ее собственная позиция в этом вопросе остается неизменной.

Устинова стала чемпионкой мира по пилонному спорту на турнире, который прошел в декабре прошлого года в Будапеште, передает «Радиоточка НСН».

