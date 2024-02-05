Псков и Тамбов назвали самыми бюджетными направлениями на 23 Февраля и 8 Марта

Псков и Тамбов стали самыми бюджетными внутренними направлениями для поездок на 23 Февраля и 8 Марта, подсчитали специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, билет в одну сторону на 23 февраля до Пскова стоит примерно 4500 рублей, гостиница обойдется в 2500 рублей. А 8 марта дешевле всего поехать в Тамбов – билет за 4400 рублей и отель за 2400 рублей.

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Что касается зарубежных направлений, самым бюджетным признали Минск. Туда на 23 февраля можно будет отправиться за 8 тысяч рублей, плюс проживание обойдется примерно в 5 тысяч рублей. А на 8 марта можно прилететь в Гомель за 4800 рублей, сняв номер за 3300 рублей.

Ранее сообщалось, что Калининград, Екатеринбург и Тула стали самыми бюджетными направлениями для отдыха по России в феврале. Так, в Калининграде в феврале можно забронировать жилье в среднем за 4,3 тысячи рублей в сутки на двоих. Немного дороже, 4,4 тысячи рублей, обойдется жилье в Екатеринбурге, в Туле стоимость одной ночи на двоих составит 4,5 тысячи рублей, как и в Самаре.

В начале февраля также стартует высокий зимний сезон на озере Байкал, все места в отелях окрестности уже раскуплены, сообщает пресс-служба РСТ со ссылкой на туроператоров. Есть единичные места в групповых турах, но выбор, по словам экспертов, уже крайне ограничен, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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