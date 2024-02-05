Псков и Тамбов назвали самыми бюджетными направлениями на 23 Февраля и 8 Марта
Псков и Тамбов стали самыми бюджетными внутренними направлениями для поездок на 23 Февраля и 8 Марта, подсчитали специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
Так, билет в одну сторону на 23 февраля до Пскова стоит примерно 4500 рублей, гостиница обойдется в 2500 рублей. А 8 марта дешевле всего поехать в Тамбов – билет за 4400 рублей и отель за 2400 рублей.
Что касается зарубежных направлений, самым бюджетным признали Минск. Туда на 23 февраля можно будет отправиться за 8 тысяч рублей, плюс проживание обойдется примерно в 5 тысяч рублей. А на 8 марта можно прилететь в Гомель за 4800 рублей, сняв номер за 3300 рублей.
Ранее сообщалось, что Калининград, Екатеринбург и Тула стали самыми бюджетными направлениями для отдыха по России в феврале. Так, в Калининграде в феврале можно забронировать жилье в среднем за 4,3 тысячи рублей в сутки на двоих. Немного дороже, 4,4 тысячи рублей, обойдется жилье в Екатеринбурге, в Туле стоимость одной ночи на двоих составит 4,5 тысячи рублей, как и в Самаре.
В начале февраля также стартует высокий зимний сезон на озере Байкал, все места в отелях окрестности уже раскуплены, сообщает пресс-служба РСТ со ссылкой на туроператоров. Есть единичные места в групповых турах, но выбор, по словам экспертов, уже крайне ограничен, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Евросоюз введет санкции против компаний, участвующих в обходе мер против России
- СМИ: Власти Финляндии намерены продлить закрытие границы с Россией
- Модель украинского происхождения отказалась от титула «Мисс Япония»
- Мэра Днепра включили в перечень экстремистов и террористов
- Частный детсад опечатали в Новой Москве из-за вспышки кишечной инфекции
- Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за овербукинг на рейсе из Новосибирска
- ФАС предложила наказывать за превышающий инфляцию рост цен на товары
- Путин присвоил звание Героя России космонавту Денису Матвееву
- Спасатели нашли на дне Онежского озера части рухнувшего вертолета Ми-8
- Эквадор потеряет $754 млн из-за запрета поставок в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru