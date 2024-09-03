Россияне обновили рекорд по турпотоку в Таиланд
Российские туристы установили рекорд по посещениям Таиланда летом 2024 года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.
В московском офисе Туристического управления Таиланда уточнили, что курортную страну летом 2024 года посетили 222,2 тысячи туристов, что на 23% больше, чем летом 2023 года.
Отмечается, что наибольшей популярностью Таиланд пользовался у россиян в июле (83,3 тысячи туристов), чуть меньше посещений было в августе (76,9 тысячи), замыкает тройку июнь (62 тысячи).
При этом, заявили в Ассоциации туроператоров России, за восемь месяцев текущего года Таиланд посетили миллион путешественников из России (на 17% больше, чем в январе-августе 2023 года).
Ранее сообщалось, что за лето 2024 года российские туристы совершили около 5,15 млн поездок за границу, что на 8,4% больше, чем за лето 2023 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru