АТОР: Российские туристы за лето совершили более пяти миллионов заграничных поездок

По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, на рост объемов выездного туризма повлияло расширение географии и снижение стоимости.

«Некоторые массовые зарубежные направления в этом году летом могли быть дешевле, чем в прошлом – такова, например, была ситуация с Эмиратами и частично с Египтом в конце лета», – сообщил он.

При этом в 90% случаев россияне выбирали для себя Турцию (2,75 млн поездок), Абхазию (1 млн поездок), ОАЭ (380 тысяч поездок), Египет (260 тыс. поездок) или Таиланд (223 тыс. поездок). Также популярностью пользовалась Грузия, Азербайджан и страны СНГ. Помимо прочего около 150 тысяч визитов пришлось на Китай, 130 тысяч – на страны Европы.

При этом средняя стоимость тура в Турцию составила 112-118 тысяч рублей на человека, что на 7-15% больше, чем годом ранее. Цена туров в Абхазию также возросла на 13-24% и составила 62-68 тысяч рублей на человека

Ранее вице-президент Российского Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин сообщила «Радиоточке НСН», что отечественные курорты в этом году приняли на 15% больше россиян, чем по итогу сезона 2023 года.

