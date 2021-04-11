В Турции не подтвердили изменение правил въезда из России

Там отметили, что заявления об этом не соответствуют действительности. Речь идет об информации о том, что при въезде в Турцию якобы будут запрашивать специальные ПЦР-тесты. «Никаких изменений в правилах въезда из РФ в нашу страну нет, предыдущая практика продолжается», - говорится в сообщении управления.

Кроме того, там опровергли и сообщения о приостановке авиарейсов между двумя странами. «Российские власти в ходе переговоров уведомили нас, что не было принято никаких официальных решений о прекращении полетов», - отмечает ведомство.

Ограничение полетов в Турцию оказалось на повестке дня российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Вопрос о закрытии авиасообщения с Турцией встал из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этой стране. Как заявил ранее в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин, в Европе и других государствах нарастает новая волна коронавируса, и «нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам, тем более, что близятся майские праздники, многие собираются в отпуск, в том числе и за рубеж», - сказал глава правительства на совещании по борьбе с коронавирусом.

