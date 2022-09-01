Россиянам стали доступны туры в Катар и Бахрейн
Российские туроператоры стали предлагать зарубежные альтернативы традиционно популярной Турции, Египту и ОАЭ. Так, из новых направлений россиянам уже предлагают Катар и Бахрейн, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По её словам, средняя стоимость путёвки по этим направлениям составляет от 80–90 тыс. руб. за неделю на одного человека из расчета отдыха в отеле 3* с завтраками, в сумму включены пара экскурсий.
«Также усилилась активность туристов на иранском направлении. <…> Трехдневные экскурсионные туры с перелетом стартуют от 68 тыс. руб., а недельные — от 104 тыс. руб.», - сообщила Ломидзе NEWS.RU.
Кроме того, россиянам предлагают туры в Саудовскую Аравию, где отдых в четырехзвездочном отеле без питания обойдется в 120–150 тыс. руб. на человека за неделю.
Самыми популярными у российских туристов выездными направлениями минувшим летом стала Турция, дополнительный приток туристов наблюдался в ОАЭ и на Мальдивах, рассказали ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
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