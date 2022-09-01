Россиянам стали доступны туры в Катар и Бахрейн

«Также усилилась активность туристов на иранском направлении. <…> Трехдневные экскурсионные туры с перелетом стартуют от 68 тыс. руб., а недельные — от 104 тыс. руб.», - сообщила Ломидзе NEWS.RU.

Кроме того, россиянам предлагают туры в Саудовскую Аравию, где отдых в четырехзвездочном отеле без питания обойдется в 120–150 тыс. руб. на человека за неделю.

Самыми популярными у российских туристов выездными направлениями минувшим летом стала Турция, дополнительный приток туристов наблюдался в ОАЭ и на Мальдивах, рассказали ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

