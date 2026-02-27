В Белгороде 60 тысяч человек остались без электричества из-за ракетного обстрела

Около 60 тысяч человек остались без электроснабжения из-за массированного ракетного обстрела в Белгороде. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«По итогам очередного массированного ракетного обстрела объектов энергетики города... почти 60 тыс. человек без электричества», - написал губернатор.

По словам Гладкова, детские сады и школы будут работать. Объекты перевели на резервную генерацию.

Ранее в Белгороде при массированном ракетном обстреле было повреждено остекление в двух многоквартирных домах, пишет Ura.ru.

