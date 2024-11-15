Протестующие начали штурм парламента Абхазии при рассмотрении соглашения с РФ

При этом противники договора с Россией не разошлись: они потребовали отклонить ратификацию «здесь и сейчас». Начались стычки с силовиками, толпа попыталась прорваться за забор на площадь парламента. По данным РИА Новости, грузовик протестующих выломал ворота забора, ограждающего территорию парламента.

Ранее на этой неделе оппозиция Абхазии перекрывала три автомобильных моста на въезде в Сухум. Протесты в Сухуме начались в прошедший понедельник, 11 ноября, после задержания активистов, выступавших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

