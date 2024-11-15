Протестующие начали штурм парламента Абхазии при рассмотрении соглашения с РФ
Сотни протестующих пришли в пятницу к зданию парламента Абхазии в Сухуме, где сегодня депутаты намеревались принять решение по ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Митингующие выступают против ратификации.
Депутаты заявили, что «отказываются работать в таких условиях». На сессии был 21 депутат, еще 14 не пришли. В результате рассмотрение инвестсоглашения было перенесено.
При этом противники договора с Россией не разошлись: они потребовали отклонить ратификацию «здесь и сейчас». Начались стычки с силовиками, толпа попыталась прорваться за забор на площадь парламента. По данным РИА Новости, грузовик протестующих выломал ворота забора, ограждающего территорию парламента.
Ранее на этой неделе оппозиция Абхазии перекрывала три автомобильных моста на въезде в Сухум. Протесты в Сухуме начались в прошедший понедельник, 11 ноября, после задержания активистов, выступавших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru