Протестующих в Сухуме призвали ждать отставки президента Абхазии
Протестующие не должны покидать комплекс правительственных зданий в Сухуме. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа.
По его словам, следует дождаться заявления об отставке президента республики.
«Мы все остаёмся здесь, никто не расходится, ждём решения об отставке президента Аслана Бжания», - заключил Микаа.
Ранее представители оппозиции взяли под контроль здание парламента в Сухуме, сообщает RT. Находившиеся внутри силовики покинули здание, а также территорию рядом с парламентом.
Протесты в Сухуме начались 11 ноября, после задержания активистов, выступавших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru