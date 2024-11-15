Протестующих в Сухуме призвали ждать отставки президента Абхазии

Протестующие не должны покидать комплекс правительственных зданий в Сухуме. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа.

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По его словам, следует дождаться заявления об отставке президента республики.

«Мы все остаёмся здесь, никто не расходится, ждём решения об отставке президента Аслана Бжания», - заключил Микаа.

Ранее представители оппозиции взяли под контроль здание парламента в Сухуме, сообщает RT. Находившиеся внутри силовики покинули здание, а также территорию рядом с парламентом.

Протесты в Сухуме начались 11 ноября, после задержания активистов, выступавших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

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ФОТО: РИА Новости
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