В РСТ заявили о падении спроса на внутренний туризм за год

Спрос на туры на предстоящий летний сезон снижается на 4,8%, заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в пресс-центре НСН.

«Мы отмечаем охлаждение во внутреннем туризме, которое началось в прошлом году. В 2023 году мы фиксировали двукратный рост спроса, в 2024 году рынок внутреннего туризма рос более чем на 15%, прошлый год мы заканчивали с показателями в пределах 5%. Сейчас мы продолжаем тренд снижения, спрос на туры на предстоящий летний сезон снижается на 4,8%. В прошлом году летний сезон все-таки показывал рост на 9%, эти данные заставляют задуматься и продолжить работу по стимулированию и восстановлению спроса. Тенденция для нас не самая позитивная. С другой стороны, хочется сказать, что это естественная коррекция после нескольких лет бурного роста», - рассказал он.

По данным туристических сервисов и Российского союза туриндустрии, около 70% россиян летом 2026 года планируют отдыхать внутри страны. Самым популярным направлением вновь стал Краснодарский край — его выбирают от 38% туристов. В лидерах также Санкт-Петербург, Крым, Кавказские Минеральные Воды, Республика Алтай и Калининградская область.

