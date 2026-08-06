Хирург Хайдаров назвал бредом слухи о колдунах в своей клинике
Пластический хирург Тимур Хайдаров категорически опроверг появившуюся в СМИ информацию о проведении эзотерических сеансов и приворотов в стенах его медицинского центра. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».
Он выразил недоумение по поводу распространения подобных сплетен и подчеркнул, что учреждение прекратило работу еще два года назад. Врач отметил абсурдность ситуации в 21 веке, когда человечество запускает ракеты в космос, а общество обсуждает выдуманных магов.
Хирург также полностью исключил причастность своей супруги Светланы Сильваши к каким-либо магическим ритуалам. По его словам, жена не заказывала привороты на государственных деятелей и депутатов, а все публикации на эту тему являются чистой воды вымыслом.
Накануне в прессе распространились утверждения о тайном привлечении магов и эзотериков для лечения посетителей клиники Хайдарова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Школьники из России стали чемпионами Международной олимпиады по ИИ
- «Даже Маск не смог!»: Почему Трампу не страшна «третья партия» Такера Карлсона
- Психолог объяснила скрытый смысл выбора цвета автомобиля
- «Склонить к сожительству»: Кто стоит за попытками ограничить работу таксистов-«зазывал»
- Психолог назвала главные признаки скрытой депрессии
- Сенат США одобрил масштабное ужесточение санкций против России
- Минтруд предложил расширить список получателей двух пенсий
- Знак качества для ВДНХ: Как статус ЮНЕСКО может изменить турпоток
- Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум из-за бандеровских флагов
- Невыгодный избинг: Почему россияне не спешат покупать дома в Белоруссии