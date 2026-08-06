Хирург Хайдаров назвал бредом слухи о колдунах в своей клинике

Пластический хирург Тимур Хайдаров категорически опроверг появившуюся в СМИ информацию о проведении эзотерических сеансов и приворотов в стенах его медицинского центра. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Он выразил недоумение по поводу распространения подобных сплетен и подчеркнул, что учреждение прекратило работу еще два года назад. Врач отметил абсурдность ситуации в 21 веке, когда человечество запускает ракеты в космос, а общество обсуждает выдуманных магов.

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Хирург также полностью исключил причастность своей супруги Светланы Сильваши к каким-либо магическим ритуалам. По его словам, жена не заказывала привороты на государственных деятелей и депутатов, а все публикации на эту тему являются чистой воды вымыслом.

Накануне в прессе распространились утверждения о тайном привлечении магов и эзотериков для лечения посетителей клиники Хайдарова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:МагияПластическая Хирургия

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