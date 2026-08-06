Хирург Хайдаров назвал бредом слухи о колдунах в своей клинике

Пластический хирург Тимур Хайдаров категорически опроверг появившуюся в СМИ информацию о проведении эзотерических сеансов и приворотов в стенах его медицинского центра. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Он выразил недоумение по поводу распространения подобных сплетен и подчеркнул, что учреждение прекратило работу еще два года назад. Врач отметил абсурдность ситуации в 21 веке, когда человечество запускает ракеты в космос, а общество обсуждает выдуманных магов.