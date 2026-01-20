Россиянам рассказали, как не нарваться на акул в Египте

Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что акулы встречаются на всех популярных курортах Египта, поэтому с маленькими детьми лучше не заходить далеко в воду. 

Акулу нельзя провоцировать и показывать ей страх и панику, при встрече с ней лучше всего «повиснуть» в воде или спокойно уплыть, не создавая брызги, заявил НСН гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Пляжи пяти отелей Хургады закрыли из-за акулы, замеченной возле берегов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Уточняется, что речь идет о гостиницах Makadi Bay: Siva Golden, Serenity Alpha Beach, Labranda Royal Makadi, JAZ Palmariva Beach, Stella Makadi Hotels & Resorts. Отдыхающие на популярном у россиян египетском курорте сняли хищника на видео. Арутюнов рассказал, как вести себя в таком случае.

«Если вы провоцируете акулу, машете руками и так далее, то акула просто реагирует на это. У акулы плохое зрение, она может перепутать серфера с черепахой. Плюс выделение адреналина. Если человек начинает бояться, это вызывает у акулы прилив агрессии. С маленькими детьми лучше купаться на мелководье, это однозначно. Если вдруг вы увидели акулу, нельзя паниковать, нельзя сразу брызгаться и быстро плыть. Лучше спокойно либо уплыть, без паники, либо повиснуть в воде. Акула увидит, что у вас нет еды, и уйдет. Что касается более безопасного курорта, это относительный вопрос. В Хургаде и Шарм-эш-Шейхе лучше соблюдать эти меры предосторожности. Я не могу сказать, что где-то безопаснее. Если получите сертификат драйвера, у вас пройдет панический страх перед акулами», - рассказал он.

Арутюнов подчеркнул, что эта проблема создана руками человека, при этом самые опасные виды акул все равно не подплывают близко к туристам.

«К сожалению, акулы – это проблема Египта как направления в целом. Там долгое время их просто подманивали, чтобы развлекать гостей отелей. Там приняты морские прогулки на катерах с едой, которая потом выкидывается акулам. Если вы начинаете прикармливать акул, они привыкают к этому, приходят в то же место, чтобы получить новую порцию. Если в этот момент халявной еды нет, они начинают испытывать раздражение. Поэтому в долгосрочной перспективе от этой проблемы можно избавиться, они просто перестанут приходить, если еды не будет. Некоторые отели строят металлические ограждения в море, заводи практически, но это не очень хорошо влияет на экологию, это вредит кораллам. Бывают безобидные акулы-няньки, они зачастую и приходят поближе, большие акулы не любят мелководье. Есть несколько видов опасных акул – большая белая и бычья акула, они тоже к курортам не подплывают. Остальные виды все условно опасные», - пояснил собеседник НСН.

Акулы могут подплывать близко к побережью, если источники их питания тоже мигрируют в ту сторону, а любящие понаблюдать и покормить рыбок дайверы-любители лишь усугубляют ситуацию. Об этом НСН рассказал заведующий кафедрой ихтиологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Касумян.

