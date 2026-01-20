Акулу нельзя провоцировать и показывать ей страх и панику, при встрече с ней лучше всего «повиснуть» в воде или спокойно уплыть, не создавая брызги, заявил НСН гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Пляжи пяти отелей Хургады закрыли из-за акулы, замеченной возле берегов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Уточняется, что речь идет о гостиницах Makadi Bay: Siva Golden, Serenity Alpha Beach, Labranda Royal Makadi, JAZ Palmariva Beach, Stella Makadi Hotels & Resorts. Отдыхающие на популярном у россиян египетском курорте сняли хищника на видео. Арутюнов рассказал, как вести себя в таком случае.