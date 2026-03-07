Байден заявил, что забыл о Путине больше, чем другие знают

Бывший президент США Джо Байден похвастался знакомствами с мировыми лидерами, рассказав, что забыл о президенте России Владимире Путине больше, чем знает большинство людей. Об этом политик заявил во время выступления на похоронах правозащитника Джесси Джексона в Чикаго, передает ТАСС.

По словам Байдена, он знает лично больше глав государств, чем все остальные американские президенты, и многое знает о других странах.

«Суть в том, что я больше забыл о том, что делают Путин... и [председатель КНР] Си [Цзиньпин], чем большинство знают», - заявил экс-президент.

Ранее Байден рассказал, что встречался с Владимиром Путиным «больше, чем любой другой мировой лидер».

