Лукашенко поручил быстро импортозаместить упаковку в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился уже до конца текущего года наладить в республике выпуск упаковки для продуктов питания, импорт которой попал под санкционные ограничения. Эту тему он поднял в ходе посещения предприятия «Минский молочный завод 1».

Отвечать за реализацию поручения будет глава Минсельхоза Иван Брыло, осуществлять контроль за созданием производства – заместитель премьер-министра Леонид Заяц.

Ряд категорий упаковки, в частности, для молочной продукции, ранее Белоруссия закупала за рубежом. После введения западных ограничительных мер, в республике стала ощущаться нехватка упаковки Tetra Pak для молока. На этом фоне сократился ее ассортимент в магазинах.

Минсельхоз сообщил, что запасов импортной упаковки должно хватить еще на 3-6 месяцев. Белорусские производители приспособились выпускать молоко в пленке и ПЭТ-бутылках.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:БелоруссияИмпортозамещениеЛукашенко
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