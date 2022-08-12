Лукашенко поручил быстро импортозаместить упаковку в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился уже до конца текущего года наладить в республике выпуск упаковки для продуктов питания, импорт которой попал под санкционные ограничения. Эту тему он поднял в ходе посещения предприятия «Минский молочный завод 1».
Отвечать за реализацию поручения будет глава Минсельхоза Иван Брыло, осуществлять контроль за созданием производства – заместитель премьер-министра Леонид Заяц.
Ряд категорий упаковки, в частности, для молочной продукции, ранее Белоруссия закупала за рубежом. После введения западных ограничительных мер, в республике стала ощущаться нехватка упаковки Tetra Pak для молока. На этом фоне сократился ее ассортимент в магазинах.
Минсельхоз сообщил, что запасов импортной упаковки должно хватить еще на 3-6 месяцев. Белорусские производители приспособились выпускать молоко в пленке и ПЭТ-бутылках.
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