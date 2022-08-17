Минск ввел плату за въезд в зону ожидания на пограничных пунктах пропуска

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ об изменении правил функционирования электронной очереди транспортных средств, пересекающих границу страны, сообщает пресс-службе главы государства.

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Теперь въезд в зону ожидания на пограничных пунктах пропуска станет платным, чтобы повысить эффективность работы системы электронной очереди. Ранее существовавшая услуга платного бронирования времени въезда транспортных средств в пункт пропуска из зоны ожидания также отменяется.

Автомобилисты при въезде в зону ожидания должны оплатить регистрацию в системе электронной очереди. При этом въезд в зону ожидания будет осуществляться в порядке живой очереди.

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Фото: gpk.gov.by
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоБелоруссия
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