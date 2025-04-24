На майские праздники забронированы почти все отели Абхазии
На майских праздниках в Абхазии будут отдыхать краснодарцы и ростовчане, сказала НСН Анна Калягина.
Почти все абхазские отели забронированы на майские праздники, в основном в республику приедут туристы из Ростовской области и Краснодаркого края, рассказала НСН президент Абхазского союза туризма Анна Калягина.
Посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа ранее заявил РИА Новости, что власти республики ожидают рост турпотока из России на 10-15% по итогам 2025 года. Ряд экспертов заявляли о нехватке отелей в стране, из-за чего нахлынувших туристов будет некуда расселять. Калягина выразила уверенность в том, что прямое авиасообщение между Россией и Абхазией приведет к росту турпотока в республику.
«На сегодняшний день бронирование отелей в Абхазии идет довольно хорошо. Можно сказать, что майские праздники у нас уже случились. Хорошее заселение по отелям и в Гаграх, и в Гудауте, и в Новом Афоне. Я думаю, что в Сухуме отели тоже будут заполнены. Авиасообщение с Абхазией увеличит турпоток, облегчив в первую очередь логистику с Сухумом. Понятно, что если люди приезжают в Гагру, то они будут лететь в Сочи, однако если туристы хотят посетить восточную часть Абхазии, то, конечно, удобнее будет прилетать в Сухум», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, обычно туристы добираются до абхазских курортов через Сочи.
«Обычно туристы прилетают в Сочи, а потом уже используют трансфер до абхазских отелей. Наши ближайшие соседи – Ростовская область и Краснодарский край – приезжают в Абхазию на поездах. Они очень любят ездить в Абхазию. На майские праздники в основном у нас будут гости именно из этих регионов. Но мы ждем у себя и Москву, и Самару и Екатеринбург», - подчеркнула Калягина.
Ранее Калягина заявила НСН, что развитие санаторно-курортной сферы Абхазии позволит распределить турпоток на все сезоны.
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