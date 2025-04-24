Посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа ранее заявил РИА Новости, что власти республики ожидают рост турпотока из России на 10-15% по итогам 2025 года. Ряд экспертов заявляли о нехватке отелей в стране, из-за чего нахлынувших туристов будет некуда расселять. Калягина выразила уверенность в том, что прямое авиасообщение между Россией и Абхазией приведет к росту турпотока в республику.

«На сегодняшний день бронирование отелей в Абхазии идет довольно хорошо. Можно сказать, что майские праздники у нас уже случились. Хорошее заселение по отелям и в Гаграх, и в Гудауте, и в Новом Афоне. Я думаю, что в Сухуме отели тоже будут заполнены. Авиасообщение с Абхазией увеличит турпоток, облегчив в первую очередь логистику с Сухумом. Понятно, что если люди приезжают в Гагру, то они будут лететь в Сочи, однако если туристы хотят посетить восточную часть Абхазии, то, конечно, удобнее будет прилетать в Сухум», - сказала собеседница НСН.