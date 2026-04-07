Россиянам назвали самые выгодные страны для летнего отдыха
Воскан Арзуманов заявил НСН, что по ценам Азия в ряде случаев выглядит более доступной, чем классические массовые направления.
В Китай, Таиланд и Вьетнам можно поехать летом за 90–120 тысяч рублей на человека, что дешевле Египта и Турции, заявил НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.
Самыми дорогими странами для отдыха российских туристов в первом квартале 2026 года стали Мальдивы и Таиланд. Об этом говорится в исследовании сервиса Onlinetours. По данным аналитиков, отпуск на Мальдивах в среднем обходился россиянам в 506 тысяч рублей в первые три месяца 2026-го. Таиланд стоил 259 тысяч рублей. Тройку лидеров замкнула Куба с ценником в 240 тысяч рублей. Доступнее всего оказались Египет (162 тысячи рублей) и Турция (133 тысячи рублей). Арзуманов рассказал, как этот «рейтинг» поменяется летом.
«Если говорить про летний сезон, ключевое изменение в том, что Юго-Восточная Азия усиливает конкуренцию и закрепилась как круглогодичный продукт. Китай и Таиланд уже несколько лет показывают стабильный спрос вне зависимости от сезона, и в этом году к ним добавляется Вьетнам с хорошей динамикой за счет расширения перевозки. По ценам Азия в ряде случаев выглядит более доступной, чем классические массовые направления. Китай, Таиланд и Вьетнам сейчас находятся в диапазоне 90–120 тысяч рублей на человека. Это сопоставимо или дешевле Египта, заметно ниже Турции, где летом средний чек держится в диапазоне 160–180 тысяч рублей. За счет этого часть спроса перераспределяется в пользу Азии», - рассказал он.
При этом он добавил, что «дорогие» направления также пользуются спросом.
«В верхнем сегменте сохраняется стабильная картина. Мальдивы и Маврикий остаются дорогими направлениями даже с учетом сезонных скидок — в среднем около 200–250 тысяч рублей на человека и выше. Европа в высокий сезон также демонстрирует высокий средний чек, который не уступает мальдивскому. При этом важно корректно интерпретировать «средние чеки». Это не минимальная и не максимальная цена, а отражение структуры спроса. Например, на Мальдивах есть как премиум отели, так и бюджетные варианты, включая гостевые дома, где основную долю стоимости занимает перелет. Но основной спрос формируется в более высоком сегменте, поэтому средний чек выше. Аналогичная ситуация с Европой. Из-за отсутствия прямых перелетов и визовых ограничений туда едет более мотивированный турист, который чаще выбирает длительные поездки и отели высокого уровня, что повышает средний чек», - пояснил собеседник НСН.
На фоне «закрытия» ОАЭ российские туристы активно летят в Таиланд, Китай, Мальдивы и Вьетнам, заявил НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.
Горячие новости
