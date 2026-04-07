«Если говорить про летний сезон, ключевое изменение в том, что Юго-Восточная Азия усиливает конкуренцию и закрепилась как круглогодичный продукт. Китай и Таиланд уже несколько лет показывают стабильный спрос вне зависимости от сезона, и в этом году к ним добавляется Вьетнам с хорошей динамикой за счет расширения перевозки. По ценам Азия в ряде случаев выглядит более доступной, чем классические массовые направления. Китай, Таиланд и Вьетнам сейчас находятся в диапазоне 90–120 тысяч рублей на человека. Это сопоставимо или дешевле Египта, заметно ниже Турции, где летом средний чек держится в диапазоне 160–180 тысяч рублей. За счет этого часть спроса перераспределяется в пользу Азии», - рассказал он.

При этом он добавил, что «дорогие» направления также пользуются спросом.

«В верхнем сегменте сохраняется стабильная картина. Мальдивы и Маврикий остаются дорогими направлениями даже с учетом сезонных скидок — в среднем около 200–250 тысяч рублей на человека и выше. Европа в высокий сезон также демонстрирует высокий средний чек, который не уступает мальдивскому. При этом важно корректно интерпретировать «средние чеки». Это не минимальная и не максимальная цена, а отражение структуры спроса. Например, на Мальдивах есть как премиум отели, так и бюджетные варианты, включая гостевые дома, где основную долю стоимости занимает перелет. Но основной спрос формируется в более высоком сегменте, поэтому средний чек выше. Аналогичная ситуация с Европой. Из-за отсутствия прямых перелетов и визовых ограничений туда едет более мотивированный турист, который чаще выбирает длительные поездки и отели высокого уровня, что повышает средний чек», - пояснил собеседник НСН.

На фоне «закрытия» ОАЭ российские туристы активно летят в Таиланд, Китай, Мальдивы и Вьетнам, заявил НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

