Россиянам хотят разрешить заселяться в отели по военному билету и водительским правам
Минэкономики разработало проект постановления, который разрешит заселение в отели по военному билету, водительским правам и загранпаспорту. Документ размещен на портале нормативных правовых актов.
В проекте уточняется, что заселение в гостиницы будет возможно на основании этих же документов в электронном виде. Ведомство пояснило, что нововведение упростит процедуру заселения и процедуры регистрационного учета граждан.
В январе депутаты Госдумы и члены рабочей группы по СВО предложили вице-премьеру Дмитрию Чернышенко включить военные билеты или удостоверения личности военнослужащих в список документов, которые позволяют заселяться в гостиницы. Парламентарии объясняли эту инициативу отказами отелей заселять военных, в том числе из-за их внешнего вида.
Ранее сервис бронирования авиабилетов «Авиасейлс» сообщил, что Санкт-Петербург стал самым доступным направлением для путешествий из Москвы на 23 февраля и 8 марта.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам хотят разрешить заселяться в отели по военному билету и водительским правам
- СМИ: В Италии женщина 17 раз имитировала беременность ради пособий
- Южная Корея запретит поставки популярных авто с пробегом в Россию
- В Приморье шестилетний мальчик умер во время тренировки по рукопашному бою
- СМИ: Уилл Шарп сыграет Моцарта в сериале «Амадей»
- Финляндия предложила насовсем закрыть два пункта на границе с Россией
- СМИ: Количество диссертаций в России за год сократилось на 22%
- Владельцы Qiwi-кошельков могут обратиться в АСВ с заявлением на выплаты
- За первые полтора месяца 2024 года Таиланд посетили более 347 тысяч россиян
- ЦБ: «СПБ Биржа» не подавала заявления о банкротстве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru