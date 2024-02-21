Россиянам хотят разрешить заселяться в отели по военному билету и водительским правам

В январе депутаты Госдумы и члены рабочей группы по СВО предложили вице-премьеру Дмитрию Чернышенко включить военные билеты или удостоверения личности военнослужащих в список документов, которые позволяют заселяться в гостиницы. Парламентарии объясняли эту инициативу отказами отелей заселять военных, в том числе из-за их внешнего вида.

Ранее сервис бронирования авиабилетов «Авиасейлс» сообщил, что Санкт-Петербург стал самым доступным направлением для путешествий из Москвы на 23 февраля и 8 марта.

