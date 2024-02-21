Россиянам хотят разрешить заселяться в отели по военному билету и водительским правам

Минэкономики разработало проект постановления, который разрешит заселение в отели по военному билету, водительским правам и загранпаспорту. Документ размещен на портале нормативных правовых актов.

В проекте уточняется, что заселение в гостиницы будет возможно на основании этих же документов в электронном виде. Ведомство пояснило, что нововведение упростит процедуру заселения и процедуры регистрационного учета граждан.

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В январе депутаты Госдумы и члены рабочей группы по СВО предложили вице-премьеру Дмитрию Чернышенко включить военные билеты или удостоверения личности военнослужащих в список документов, которые позволяют заселяться в гостиницы. Парламентарии объясняли эту инициативу отказами отелей заселять военных, в том числе из-за их внешнего вида.

Ранее сервис бронирования авиабилетов «Авиасейлс» сообщил, что Санкт-Петербург стал самым доступным направлением для путешествий из Москвы на 23 февраля и 8 марта.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Водительские ПраваОтели

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