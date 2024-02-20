Петербург назвали самым бюджетным направлением для отдыха на 23 февраля
Санкт-Петербург стал самым доступным направлением для путешествий из Москвы на 23 февраля и 8 марта, сообщила пресс-служба сервиса бронирования авиабилетов «Авиасейлс».
В феврале стоимость билетов на самолет из Москвы в Петербург на три дня начинается от 8,8 тысячи рублей на человека. В марте посетить город на Неве и вернуться обратно стоит 7,4 тысячи.
Перелет в Казань и обратно в марте обойдется в 11 тысяч рублей. За билеты в Екатеринбург придется заплатить 11,8 тысячи, а в Калининград - от 13,4 тысячи. Стоимость перелета в Сочи туда и обратно начинается от 21,8 тысячи, пишет «Газета.Ru».
По данным туроператоров, россияне предпочли провести февральские праздники в Краснодарском крае и Объединенных Арабских Эмиратах, передает «Радиоточка НСН».
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