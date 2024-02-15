«Строить негде!»: В российских регионах закончились места под отели
В ряде городов России наблюдается нехватка номерного фонда при отсутствии новых локаций под строительство гостиниц, вместе с тем уровень заселения в отелях еще не достиг показателей 2019 года, заявил НСН Геннадий Ламшин.
В ряде городов России отсутствуют свободные локации для строительства отелей, при этом у владельцев гостиниц часто нет возможности провести реновацию на действующих объектах, заявил в интервью НСН президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.
«Наблюдается нехватка мест, на которых можно построить новые гостиницы. Где-то еще можно выделить пятно под застройку, но эти локации настолько малы, при этом не в центре. Такие проекты не слишком интересны инвесторам. Тенденция актуальна для городов, в которых не хватает номерного фонда. Туда сегодня с удовольствием ездят, но без остановок, транзитом. К примеру, подобная ситуация наблюдается в Смоленске. Гостиницы там старые, под реновацию не находится инвесторов, у собственников не хватает средств, а новые отели строить негде. Сам город интересен туристам», - рассказал он.
Ранее «Коммерсант» сообщал, что рост загрузки отелей в Москве вынудил девелоперов быстрее завершить проекты, начатые еще до кризиса. Ожидается, что в 2024 году в Москве введут в эксплуатацию девять подобных объектов на 1,18 тысячи номеров, что станет рекордным показателем с 2017 года.
Собеседник НСН считает, что, несмотря на рост загрузки, число занятых номеров в российских отелей пока не достигло пиковых значений на фоне уменьшения туристического потока из ряда зарубежных стран.
«Относительно уровня 2019 года в российские отели заселяются реже. Хотя сейчас стало больше туристов из дружественных стран, исключая Запад и США, въездной туризм в силу внешних обстоятельств еще какое-то время не достигнет допандемийных показателей. В Москве наибольшим спросом пользуются отели от трех до пяти звезд. В других крупных российских городах схожая динамика. Исключение - моногорода, куда в основном едут в командировки. Среди них, к примеру, Набережные Челны. Градообразующим предприятием там является ПАО «КАМАЗ», однако сам город не интересен туристам, там мало что можно посмотреть», - заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что доходы российских отелей по итогам 2023 года выросли на 15%. Подобный рост связан с увеличением загрузки на 10%, также на 10% вырос и средний чек, напоминает «Радиоточка НСН».
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