«Строить негде!»: В российских регионах закончились места под отели

Собеседник НСН считает, что, несмотря на рост загрузки, число занятых номеров в российских отелей пока не достигло пиковых значений на фоне уменьшения туристического потока из ряда зарубежных стран.

«Относительно уровня 2019 года в российские отели заселяются реже. Хотя сейчас стало больше туристов из дружественных стран, исключая Запад и США, въездной туризм в силу внешних обстоятельств еще какое-то время не достигнет допандемийных показателей. В Москве наибольшим спросом пользуются отели от трех до пяти звезд. В других крупных российских городах схожая динамика. Исключение - моногорода, куда в основном едут в командировки. Среди них, к примеру, Набережные Челны. Градообразующим предприятием там является ПАО «КАМАЗ», однако сам город не интересен туристам, там мало что можно посмотреть», - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что доходы российских отелей по итогам 2023 года выросли на 15%. Подобный рост связан с увеличением загрузки на 10%, также на 10% вырос и средний чек, напоминает «Радиоточка НСН».

