Телеграм: Ядерные учения, Путин в Китае, прибалты в панике
Путин провел визит в КНР, Россия и Белоруссия совместно отработали пуск ракеты, Литва испугалась украинских беспилотников.
Рабочая поездка Путина в КНР
19-20 мая президент России Владимир Путин посетил Пекин и провел переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином.
«БайБайден» приводит реакцию западных СМИ:
«Пишут, что в ходе визитов Путина (и ранее – Трампа) в Китай Си Цзиньпин критиковал США, но с пониманием отнесся к России: "Си говорит Путину, что "необходимо" прекратить конфликт на Ближнем Востоке, но не на Украине" – Euronews. "Си устроил Путину прием с красной ковровой дорожкой и делает скрытые выпады против США" – CNN. "Спустя несколько дней после визита Трампа Си укрепляет связи с Путиным" – The New York Times. Интересно, ревнует ли сейчас Донни?»
«Пинта разума» подчеркивает, что поездки в Китай Владимира Путина и Дональда Трампа преследовали разные цели:
«Нынешняя американская администрация приезжала в Пекин с крупным геополитическим предложением: убедить китайское политическое руководство подумать о возможности вернуться к идее Чимерики, или "большой двойки" (то есть соуправления мировой политикой, где США будут играть роль старшего партнера, а КНР – равного, но все же чуть младшего). В этом плане визит для команды Трампа прошел не очень удачно: Китай на Чимерику не купился и уступок Америке не сделал. Россия в ходе нынешнего саммита в верхах с китайской стороной на самом деле не ставит перед собой крупных геополитических задач. Москва сверяет в Пекине часы со своим союзником по текущим международным проблемам и пытается продвинуть перспективные экономические проекты. По некоторым из них прорывы возможны уже сейчас. Другие же, типа газопровода "Сила Сибири – 2", еще потребуют переговоров и детализации. В целом же прорывы в российско-китайских отношениях не нужны, они находятся на стабильно высоком уровне. Чего не скажешь про взаимодействие Вашингтона и Пекина».
«Юань да Марья» публикует фото:
«Владимир Путин в Пекине перемещается на Aurus с китайскими номерами. Да не простыми, а счастливыми – с тремя восьмерками подряд. В китайской культуре цифровой символизм занимает важное место, а самым "удачным" числом считается "восемь": оно связано со смыслами изобилия и процветания. На автомобиле президента номера сразу с тремя восьмерками подряд. Примечательно – Трампа во время визита местными номерами не обеспечили».
«Политика в Большой Индо-Пасифике» пишет о совместной декларации России и Китая о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа:
«Что сразу бросилось в глаза, так это частое упоминание термина "цивилизация" как в контексте самих России и Китая, так и в контексте взаимоотношения цивилизаций всего мира и их равноправия. Очевидно присутствует риторический "привет" западному миру во фразе: "…цивилизации не делятся на высокоразвитые и низкоразвитые, сильные и слабые. Духовно-нравственная система ни одной цивилизации не может рассматриваться как исключительная или превосходящая другие". В преамбуле подчеркивается, что Россия и Китай – цивилизации с древней историей, подчеркивается статус основателей ООН, обладающих правом вето в Совете Безопасности. Далее отмечается, что ускоряются процессы изменений в мире. Произошел подъем стран Азии, Латинской Америки, Африки. Беспрецедентного уровня достигли взаимозависимость и взаимосвязанность всех стран мира».
«Доктор Z прописал» отмечает, что помощник президента РФ Юрий Ушаков заинтриговал:
«Позитивно оценив российско-китайские переговоры на высшем уровне, он отметил, что обсудили многие вопросы. И в том числе перспективные проекты в энергетике. Причем не просто обсудили. "Кое в чем, очень важном, причем, договорились", – так Ушаков ответил на вопрос, удалось ли достичь договоренностей в энергетической сфере. Надо заметить, что проектов здесь и в самом деле много. И не только "Сила Сибири – 2". А еще, например, расширение действующего маршрута "Сила Сибири" и Дальневосточного маршрута, совместный водородный транспортный коридор, сотрудничество в сфере СПГ и атомной энергетики (Тяньваньская АЭС, АЭС "Сюйдабао")».
Атака БПЛА на Москву и область
В минувшие выходные силы ПВО Минобороны отразили массированную атаку украинских БПЛА на Москву и Подмосковье. Есть раненые и погибшие.
«Труба от качелей» размышляет о целях украинских атак:
«Полагаем, что удары по глубоким тылам ставят целью скорее деморализацию населения и раскол элит, нежели чем нанесение серьезного ущерба промышленности. Насколько серьезен ущерб от ударов относительно маломощных украинских БПЛА по нашей промышленности, можно судить на примере широко распиаренных ударов по порту Усть-Луга и Новороссийску – уже в конце апреля этого года экспорт нефти из этих портов полностью восстановился. Полагаем, что расчет Киева построен на стандартном западном шаблоне в отношении России – дестабилизировать общество, расколоть элиту и склонить Кремль пойти на уступки и мир на условиях Европы».
«АДЕКВАТ Z» обращается к подписчикам:
«Несмотря на вбуханные в ВПК Запада десятки, если не сотни, миллиардов, беспилотники – единственный вид вооружений, производство которых за эти годы враг сумел серьезно масштабировать. Применение этих вооружений и в целом, и этой ночью, имеет ярко выраженный террористический характер. Цель этого применения по сути единственная – сломать нашу волю к доведению деукраинизации до победного завершения. То есть до состояния, в котором дальше деукраинизировать уже нечего. Средство к достижению этой цели – разжечь лично в тебе, юзернейм, ужас и панику. Неконтролируемые животные чувства, под воздействием которых тебе захотелось бы желать, а потом и требовать прекращения огня прямо сейчас и на любых условиях. То есть достижения того самого результата, которого хохлы и их хозяева изо всех сил пытаются и не могут добиться годами. Изо всех сил пытаются, потому что естественный ход событий ведет и приведет их к катастрофе. В этом отношении, юзернейм, линия фронта проходит непосредственно через твое сознание. И от тебя одного зависит, быть ли тебе для страны, решающей историческую задачу огромной важности, опорой или самой позорной обузой».
Гендиректор Союза авиапроизводителей России Алексей Рогозин полагает, что дальние удары Украины по российским объектам нельзя рассматривать только как проблему противовоздушной обороны:
«БПЛА или ракета – это последнее звено цепочки. Основная работа начинается раньше: разведка, накопление цифровых следов, анализ спутниковых и аэрофотоснимков, сопоставление открытых и закрытых данных, оценка уязвимости объектов и разбор результатов предыдущих ударов. Опасность представляет не только сам беспилотник, а вся система, которая заранее помогает понять, куда, когда и с каким расчетом его направлять. 35-летний министр обороны Украины Михаил Федоров прямо заявлял, что сотрудничество с американской корпорацией Palantir дало Украине инструменты анализа воздушных ударов, решения искусственного интеллекта для обработки больших массивов разведданных и интеграцию этих технологий в планирование дальних ударов».
«РосСкандал» рассказывает про ответ ВС РФ:
«Укрорейх под ударом – уничтожены объекты ВПК в Одессе и еще в десятке городов и регионов UA. ВКС России методично, без пиар-акций, предупреждений и угроз, превращает в пыль ВПК врага. Знатно полыхало сегодня ночью из-за точных ударов "Гераней" и "Искандеров" в Днепропетровске, в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Полтавской областях, в Одесском порту. Украина постит картинки и видео разрушений, вопят, скулят, негодуют. Но мало-мальски адекватные без кастрюль на башке признают – русские бьют исключительно по военной инфраструктуре, а не целят в многоэтажки!»
Сенатор Владимир Джабаров убежден, что поддержку и координацию налета осуществляли западные кураторы:
«Так было и во время недавних атак Storm Shadow на Брянск. Информация о том, что сборка БПЛА для киевского режима ведется не только на Украине, но и в странах Европы, лишь подтверждает все большее технологическое участие ЕС в конфликте. Европейские элиты делают ставку на бесконечную войну. Им не нужен мир. Они намерены воевать с Россией до последнего украинца, снабжая Украину деньгами и разведданными. Когда мы слышим циничные сообщения западных журналистов о том, что "русские не будут просто смотреть", это не просто догадки. Это констатация факта. Ответ России неизбежен».
Переполох в Прибалтике
Во вторник российская Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что власти Украины планируют запускать БПЛА по тыловым регионам РФ с территории прибалтийских стран. По данным спецслужбы, ВСУ уже отправили в Латвию военнослужащих Сил беспилотных систем. В СВР подчеркнули, что координаты центров принятия решений в Латвии хорошо известны. На следующий день в Латвии и Литве объявляли воздушную тревогу, а в Эстонии румынский летчик из миссии НАТО сбил украинский беспилотник.
Журналист Алексей Стефанов отмечает суицидальные наклонности горячих прибалтов:
«И в это самое время в Литве спикер Сейма Юозас Олекас призвал рассмотреть вопрос о поправках в основной закон страны, которые позволили бы размещать ядерное оружие в стране. На данный момент это противоречит Конституции. Но горячие литовские головы не оставляют надежду, что в основной закон можно будет внести изменения. Ранее президент Литвы Гитанас Науседа уже наложил вето на закон, разрешающий вход в Клайпеду судам, перевозящим ядерное оружие. И вот попытка #2. В общем, в Прибалтике что-то происходит. Кто-то пишет, что на пороге война, кто-то спрашивает совета, уезжать ли из приграничных районов и вообще из Прибалтики, но очевидно, что ситуация может измениться в любую секунду. И не факт, что в лучшую сторону».
«Мышь в овощном» комментирует призыв глава МИД Литвы Кестутиса Будриса к НАТО атаковать Калининград:
«Относительно очередного злобного тявка, раздавшегося со стороны оккупированных нацистами земель Запада России. Не будем сейчас уходить в рассуждения о том, что при соблюдении некоторых необходимых, но недостаточных условий любой представитель прибалтийских шавок мог бы себе позволить подобные эскапады исключительно у себя дома при зашторенных окнах, в одиночестве и в предварительно надетом памперсе. Просто отметим, что в заявлении господина Будриса усматриваются признаки совершения преступления, предусмотренного статьей 354 УК РФ "Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны". Возбуждать/не возбуждать дело не нам, так что подначивать никого не станем. Лишь добавим, что если эта тварь (не только она – но речь сейчас о ней) будет до конца своих дней ходить оглядываясь, в ожидании захватывающего вояжа "багажник-Москва-лампа в глаза", то нам на нашем диване такой сценарий представляется хорошим и годным».
«Книга Носовича» обращает внимание на роль Белоруссии:
«Наконец-то в сюжете с дронами над Прибалтикой обозначилась Беларусь. Я все ждал, когда это произойдет, театральная пауза затягивалась. Литва заявила, что воздушная тревога с чрезвычайными мерами в столичном регионе объявлялась из-за предупреждения Минска, что на Вильнюс летит украинский БПЛА. И истребители НАТО на литовско-белорусской границе были подняты – караулить этот дрон и заблаговременно его сбить. Никакой боевой дрон в итоге на территории Литвы так и не появился. В бомбоубежища президенту с правительством спускаться было необязательно. А теперь самый главный политический нюанс: никаких возмущений о белорусских фейках, дезинформации и вообще "гибридной войны режима Лукашенко против Литвы" в адрес Минска после этого не последовало. Хотя еще вчера Вильнюс именно так – не больше, не меньше – называл несчастные шары с контрабандой, которые запускают через границу. И это тоже – как и относительно России в марте – проявление принципиально нового поведения прибалтийских элит, которые почувствовали для себя реальную физическую угрозу быть напрямую затянутыми в военный конфликт».
Политолог Юрий Баранчик считает, что прибалтов давно надо было привести в сознание:
«Правительство Латвии подтвердило, что беспилотник вторгся в воздушное пространство страны, что привело к экстренному оповещению и поднятию в воздух истребителей НАТО. Именно так все должно было происходить изначально: прибалты должны оправдываться и сбивать украинские беспилотники, залетающие на их территорию. Россия в этой ситуации должна занять предельно жесткую и недвусмысленную позицию: любая попытка использовать территорию стран НАТО для ударов по российской территории будет рассматриваться как прямое соучастие в агрессии со всеми вытекающими последствиями. Москва больше не намерена закрывать глаза на игры в "мы ничего не знали" и бесконечные оправдания прибалтийских режимов. Если Латвия, Эстония или другие страны региона действительно не хотят эскалации, они обязаны не словами, а действиями пресекать любые украинские провокации, включая уничтожение беспилотников и блокировку инфраструктуры, используемой против России».
«Мюсли вслух» злорадствуют:
«Сегодня Литва спасалась от одинокого украинского беспилотника. Власти страны и жители Вильнюса спустились в убежища (на всех мест не хватило), в школах прервали занятия, не работал общественный транспорт, вводились ограничения в воздушном пространстве страны. Депутаты парламента продолжили заседания в укрытии под землей. Отличный пример того, что бывает, когда не стоит бросаться камнями, живя в стеклянном доме, то бишь безрассудно поддерживать киевский режим, готовый ответить самой черной неблагодарностью. К ударам по Калининграду еще не приступили, а уже заседания в убежище начались. Край непуганых идиотов».
Ядерные учения
Россия и Белоруссия провели масштабные учения ядерных сил.
«Россия в ОБСЕ» объясняет:
«18 мая начались совместные российско-белорусские учения по боевому применению ядерного оружия. Это не угроза – это сдерживание. Если наши партнеры продолжат наращивать военную активность у границ Союзного государства, мы будем вынуждены и далее укреплять нашу обороноспособность всеми имеющимися средствами. Поводов для оптимизма сегодня почти нет. Вы не хотите слышать призывы к здравому смыслу. В Пекине Россия и Китай в совместной декларации высказались за устранение первопричин кризиса и поиск решения через диалог. Оснований рассчитывать на ваше благоразумие вы нам пока не даете».
«Мейстер» указывает на два интересных момента:
«Первое – срок. Обычно стратегические учения с задействованием СЯС в России проводят осенью. Второе – масштаб. Восемь подводных ракетоносцев одновременно в маневрах подобного рода не задействовали со времен ранних 1980-х, наверное. В сочетании с прочими элементами – 200 пусковых установок наземного базирования, больше 140 самолетов и вертолетов, 73 надводных корабля, 5 многоцелевых лодок – можно говорить о том что учения беспрецедентны как по времени проведения так и по масштабу, что позволяет говорить о них как о политическом сигнале. И этот сигнал, со всей определенностью – ответ на очередные завышенные НАТОвские ожидания "победы на поле боя" и фактическое включение некоторых стран блока в войну, пока в формате предоставления своего воздушного пространства для пролета дронов. Учения такого рода можно считать очевидным формальным предупреждением с нашей стороны на языке военной дипломатии. Возымеет ли оно действие – посмотрим».
«Политтранзит» отмечает обеспокоенность Запада:
«Тренировки Вооруженных сил России по подготовке и применению ядерных сил вызвали обеспокоенность на Западе. Об этом 19 мая сообщила газета Daily Express. "Эти учения – не просто плановая тренировка. Это ответ на бахвальство и, я бы сказал, безумие, которое исходит от некоторых европейских столиц. Угрозы Калининграду, например, от такой "великой державы", как Литва", – считает военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Дандыкин. По его словам, европейские политики – в Брюсселе, Париже, Берлине, Лондоне – потеряли страх. Они убеждены, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие, даже тактическое. Но наша доктрина прямо говорит: в случае угрозы существованию государства мы можем его применить. И президент не раз повторял: зачем нам мир, в котором нет России?»
«Всевидящее око» комментирует слова верховного главнокомандующего:
«Сегодня на совместных российско-белорусских учениях ядерных сил Владимир Путин заявил, что Россия не намерена втягиваться в "гонку вооружений", однако "ядерная триада РФ будет оставаться на уровне необходимой достаточности". По мнению редакции Ока, "необходимая достаточность" – лучшее описание стратегической политики России не только в сфере ядерных вооружений, но и в любой другой. Мы не хотим "победить всех и быть главными", как США. Мы не хотим выгрызть себе как можно больший кусок привилегий и богатства, как Европа. Мы просто хотим жить и развиваться свободно и независимо. И все, что нам нужно для этого сделать, мы будем делать "на уровне необходимой достаточности"».
«Шо, опять?» демонстрирует понимание:
«В условиях, когда НАТО накачивает Украину оружием, а недружественные соседи позволяют себе риторику про удары по российским базам в Калининграде, демонстрация силы становится единственным аргументом. Мир снова на грани? Ядерная триада России способна обеспечить паритет с совокупными силами НАТО. Как бы ни старался Запад, переигрывать в этой партии Москву – смертельно опасно. Но услышат ли сигнал наши западные "партнеры"? (Далеко не факт.) Наблюдаем».
Подготовка к выборам
В России продолжается подготовка к сентябрьским выборам.
«ЭИСИ – Повестка дня» приводит слова сенатора Сергея Перминова:
«Президент поставил задачу по вовлечению участников СВО в политическую жизнь, в управление страной. Это очень многомерный проект, который направлен на изменение ДНК власти. <…> Важным достижением партии Единая Россия стал рекордный уровень участия ветеранов СВО в процедуре ЭПГ. Партия продолжает курс Президента на поддержку наших героев. Всего среди кандидатов на ЭПГ зарегистрировались 1534 участника СВО. Лидерами по выдвижению кандидатов-участников СВО стали: Москва (83 кандидата), Краснодарский край (33 кандидата) и Санкт-Петербург (22 кандидата). Все они получают специальное сопровождение и обучение по программам партии. Портрет кандидатов указывает на то, что партия реализует очень плавный эволюционный проект по вовлечению молодежи – 22% кандидатов, то есть происходит бесшовная ротация».
«Харисов о политике» размышляет об интеграции участников СВО в политическую жизнь на примере Свердловской области:
«Итоговый форум "Единой России" в Нижнем Тагиле поставил точку в масштабном цикле партийных праймериз в Свердловской области – прием документов завершился, всего на предварительной голосование заявились 592 человека. Заметен курс на обновление партийных рядов – в частности, на праймериз в Госдуму от региона выдвинулись сразу 18 участников СВО. Среди них – военный врач Дарья Светяш, ставшая одной из четырех женщин, попавших в федеральный проект "Время героев". Отметим, что ветераны спецоперации в целом успешно "встраиваются" в партийную работу – так, губернатор Денис Паслер на форуме вручил партийный билет Герою России Дмитрию Еремину, ушедшему на фронт добровольцем в августе 2023 года. Системное обновление партии участниками СВО – значимый элемент текущей электоральной кампании в регионе».
«Темник» рассматривает инициативу «Справедливой России»:
«"Справедливая Россия" презентовала обновленный проект "Справедливый наблюдатель" с прицелом на грядущие выборы (мобильное приложение для координации). Партия обещает превратить своих активистов из пассивных свидетелей в "цифровых защитников", вооруженных специальным софтом и четкими алгоритмами действий. Риторика эсеров строится вокруг того, что современные реалии вроде ДЭГ и трехдневного голосования выхолащивают традиционный контроль, поэтому партии необходима централизованная и технологичная система юридико-информационного сопровождения. Стоит вспомнить, что это уже второй подход СР к снаряду. В 2021 году партия запускала аналогичное приложение, пытаясь перенести в политику логику агрегаторов такси и обещая набрать нереалистичные 120 тысяч "курьеров от демократии". Тот проект ожидаемо провалился из-за отсутствия у партии достаточного идейного актива. Однако куда любопытнее трансформация позиционирования продукта. Пять лет назад технология продавалась как инструмент перехвата инициативы у государства – акцент делался на атаку и скорость получения данных быстрее ЦИК. Сейчас же парадигма сменилась на защиту, фиксацию процедур и юридическую экспертизу».
Депутат Мосгордумы Максим Руднев пишет, что в Москве прошел региональный отчетно-программный форум «Единой России» «Есть результат!»:
«Форум посвятили итогам реализации Народной программы партии в столице. Она была сформирована на основе предложений жителей, поэтому важно, что обсуждение шло не в отрыве от реальных запросов москвичей. За последние пять лет, несмотря на пандемию и проведение специальной военной операции, все поставленные задачи были выполнены. Москва продолжает строить планы на будущее и помогает другим регионам. В рамках форума работали несколько тематических площадок. Обсудили социальную поддержку, развитие кадрового резерва, транспортные инновации, промышленность и высокотехнологичные кластеры. Это разные направления, но все они напрямую связаны с тем, как Москва развивается сегодня и какой она будет дальше».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «День России уже раскуплен»: Анапа предлагает скидки до 50%, чтобы завлечь туристов
- Набиуллина: Российские банки будут включены в «белые списки» Минцифры
- Три столицы и Балабанов: Раскрыты секреты фильма о Свердловском рок-клубе
- Взрыв прогремел на заводе нефтегазовой компании MOL в Венгрии
- Россиянам рассказали, что просить у Бога деньги не запрещено
- «Неожиданно и приятно»: Запашный рассказал о награде от Путина
- Перевозивший 44 ребенка автобус попал в ДТП в Самарской области
- Россиянам назвали самый выгодный летний месяц для отпуска
- Россиян предупредили о росте цен на вторичное жилье до 10%
- Стоимость бензина в Крыму может превысить 88 рублей за литр