3

Во вторник российская Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что власти Украины планируют запускать БПЛА по тыловым регионам РФ с территории прибалтийских стран. По данным спецслужбы, ВСУ уже отправили в Латвию военнослужащих Сил беспилотных систем. В СВР подчеркнули, что координаты центров принятия решений в Латвии хорошо известны. На следующий день в Латвии и Литве объявляли воздушную тревогу, а в Эстонии румынский летчик из миссии НАТО сбил украинский беспилотник.

Журналист Алексей Стефанов отмечает суицидальные наклонности горячих прибалтов:

«И в это самое время в Литве спикер Сейма Юозас Олекас призвал рассмотреть вопрос о поправках в основной закон страны, которые позволили бы размещать ядерное оружие в стране. На данный момент это противоречит Конституции. Но горячие литовские головы не оставляют надежду, что в основной закон можно будет внести изменения. Ранее президент Литвы Гитанас Науседа уже наложил вето на закон, разрешающий вход в Клайпеду судам, перевозящим ядерное оружие. И вот попытка #2. В общем, в Прибалтике что-то происходит. Кто-то пишет, что на пороге война, кто-то спрашивает совета, уезжать ли из приграничных районов и вообще из Прибалтики, но очевидно, что ситуация может измениться в любую секунду. И не факт, что в лучшую сторону».

«Мышь в овощном» комментирует призыв глава МИД Литвы Кестутиса Будриса к НАТО атаковать Калининград:

«Относительно очередного злобного тявка, раздавшегося со стороны оккупированных нацистами земель Запада России. Не будем сейчас уходить в рассуждения о том, что при соблюдении некоторых необходимых, но недостаточных условий любой представитель прибалтийских шавок мог бы себе позволить подобные эскапады исключительно у себя дома при зашторенных окнах, в одиночестве и в предварительно надетом памперсе. Просто отметим, что в заявлении господина Будриса усматриваются признаки совершения преступления, предусмотренного статьей 354 УК РФ "Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны". Возбуждать/не возбуждать дело не нам, так что подначивать никого не станем. Лишь добавим, что если эта тварь (не только она – но речь сейчас о ней) будет до конца своих дней ходить оглядываясь, в ожидании захватывающего вояжа "багажник-Москва-лампа в глаза", то нам на нашем диване такой сценарий представляется хорошим и годным».

«Книга Носовича» обращает внимание на роль Белоруссии:

«Наконец-то в сюжете с дронами над Прибалтикой обозначилась Беларусь. Я все ждал, когда это произойдет, театральная пауза затягивалась. Литва заявила, что воздушная тревога с чрезвычайными мерами в столичном регионе объявлялась из-за предупреждения Минска, что на Вильнюс летит украинский БПЛА. И истребители НАТО на литовско-белорусской границе были подняты – караулить этот дрон и заблаговременно его сбить. Никакой боевой дрон в итоге на территории Литвы так и не появился. В бомбоубежища президенту с правительством спускаться было необязательно. А теперь самый главный политический нюанс: никаких возмущений о белорусских фейках, дезинформации и вообще "гибридной войны режима Лукашенко против Литвы" в адрес Минска после этого не последовало. Хотя еще вчера Вильнюс именно так – не больше, не меньше – называл несчастные шары с контрабандой, которые запускают через границу. И это тоже – как и относительно России в марте – проявление принципиально нового поведения прибалтийских элит, которые почувствовали для себя реальную физическую угрозу быть напрямую затянутыми в военный конфликт».

Политолог Юрий Баранчик считает, что прибалтов давно надо было привести в сознание:

«Правительство Латвии подтвердило, что беспилотник вторгся в воздушное пространство страны, что привело к экстренному оповещению и поднятию в воздух истребителей НАТО. Именно так все должно было происходить изначально: прибалты должны оправдываться и сбивать украинские беспилотники, залетающие на их территорию. Россия в этой ситуации должна занять предельно жесткую и недвусмысленную позицию: любая попытка использовать территорию стран НАТО для ударов по российской территории будет рассматриваться как прямое соучастие в агрессии со всеми вытекающими последствиями. Москва больше не намерена закрывать глаза на игры в "мы ничего не знали" и бесконечные оправдания прибалтийских режимов. Если Латвия, Эстония или другие страны региона действительно не хотят эскалации, они обязаны не словами, а действиями пресекать любые украинские провокации, включая уничтожение беспилотников и блокировку инфраструктуры, используемой против России».

«Мюсли вслух» злорадствуют:

«Сегодня Литва спасалась от одинокого украинского беспилотника. Власти страны и жители Вильнюса спустились в убежища (на всех мест не хватило), в школах прервали занятия, не работал общественный транспорт, вводились ограничения в воздушном пространстве страны. Депутаты парламента продолжили заседания в укрытии под землей. Отличный пример того, что бывает, когда не стоит бросаться камнями, живя в стеклянном доме, то бишь безрассудно поддерживать киевский режим, готовый ответить самой черной неблагодарностью. К ударам по Калининграду еще не приступили, а уже заседания в убежище начались. Край непуганых идиотов».



