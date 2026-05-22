Россиянам объяснили правила использования личных электросамокатов

Использование личного электросамоката в городе напрямую зависит от того, какие именно средстваи индивидуальной мобильности (СИМ) запретили местные власти. Об этом «Ленте.ру» заявил судебный юрист, эксперт по безопасности электронных сделок Илья Васильчук.

Депутат Нилов призвал ограничить движение электросамокатов в Москве

Он отметил, что если ограничения введены в отношении прокатных СИМ, то личный электросамокат владелец может использовать согласно общим правилам для таких устройств. Если же запрет полный, то эксплуатировать личное средство передвижения нельзя.

Эксперт напомнил, что пользователь электросамоката считается водителем, поэтому он должен соблюдать требования к скорости, местам передвижения и возрасту, а также помнить о возможной необходимости получить права.

«Электросамокат мощнее 0,25 кВт считается мопедом. Для управления им нужны права категории «М». Если мощность превышает 4 кВт, то он приравнивается к мотоциклу. В этмо случае нужны права категории «А», — подчеркнул Васильчук.

Ранее ласти подмосковного Солнечногорска полностью запретили в городе прокат электросамокатов и СИМ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ТранспортРоссиянеЗапретэлектросамокат

Горячие новости

Все новости

партнеры