Россиянам объяснили правила использования личных электросамокатов

Он отметил, что если ограничения введены в отношении прокатных СИМ, то личный электросамокат владелец может использовать согласно общим правилам для таких устройств. Если же запрет полный, то эксплуатировать личное средство передвижения нельзя.

Эксперт напомнил, что пользователь электросамоката считается водителем, поэтому он должен соблюдать требования к скорости, местам передвижения и возрасту, а также помнить о возможной необходимости получить права.

«Электросамокат мощнее 0,25 кВт считается мопедом. Для управления им нужны права категории «М». Если мощность превышает 4 кВт, то он приравнивается к мотоциклу. В этмо случае нужны права категории «А», — подчеркнул Васильчук.

Ранее ласти подмосковного Солнечногорска полностью запретили в городе прокат электросамокатов и СИМ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

