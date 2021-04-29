Россиян предупредили об ухудшении ситуации с COVID-19 на зарубежных курортах

Россиян предупредили об ухудшении ситуации с коронавирусом на популярных зарубежных курортах. В МИД РФ призвали граждан учитывать риски при планировании отдыха. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова во время брифинга.

По ее словам, риск заразиться коронавиурсом уже сложно назвать потенциальным. Захарова призвала тщательно продумывать свои путешествия за рубеж, передает RT.