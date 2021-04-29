Ростуризм: Чартеры по России вдвое удешевят путешествия

Ростуризм в этом году планирует внести в правительство новую версию закона «О туризме», сообщила на презентации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» глава ведомства Зарина Догузова. Об этом сообщает корреспондент НСН.

По ее словам, в будущем туристические услуги должны будут стать цифровыми. Кроме того, власти придумали, как снизить цены на отдых в России: для этого будут запущены чартерные рейсы внутри страны, рассказала Догузова.

«Это в 2 раза снизит стоимость поездки. В этом году запустят 12 таких направлений», - отметила глава Ростуризма.

Ведомство завершило разработку нового национального проекта к концу марта. На его реализацию понадобится 10 лет.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:ЧартерыРостуризм
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