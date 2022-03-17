Минтранс напомнил о странах, в которые можно полететь из России
Минтранс России напомнил, что в Россию все еще совершают авиарейсы 29 компаний из 20 стран мира. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, авиасообщение сохраняется с семью странами постсоветского пространства - Арменией, Белоруссией, Узбекистаном, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Туркменией, а также с Монголией, Алжиром, Бахрейном, Катаром, Марокко, Сирией, Ираком и Венесуэлой.
Кроме того, авиаперелеты сохраняются с Израилем, Индией, ОАЭ, Сербией и Турцией. Шесть авиакомпаний из России также продолжают делать зарубежные рейсы, они летают в Азербайджан, Армению, Беларусь, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан.
Ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» организует специальные рейсы для возвращения россиян из Турции и Таиланда. Об этом рассказали в организации.
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