Минтранс напомнил о странах, в которые можно полететь из России

Минтранс России напомнил, что в Россию все еще совершают авиарейсы 29 компаний из 20 стран мира. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, авиасообщение сохраняется с семью странами постсоветского пространства - Арменией, Белоруссией, Узбекистаном, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Туркменией, а также с Монголией, Алжиром, Бахрейном, Катаром, Марокко, Сирией, Ираком и Венесуэлой.

Кроме того, авиаперелеты сохраняются с Израилем, Индией, ОАЭ, Сербией и Турцией. Шесть авиакомпаний из России также продолжают делать зарубежные рейсы, они летают в Азербайджан, Армению, Беларусь, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» организует специальные рейсы для возвращения россиян из Турции и Таиланда. Об этом рассказали в организации.

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Фото: facebook.com/flysmartavia
ТЕГИ:МинтрансТуризм
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