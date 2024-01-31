Россиян на Шри-Ланке призвали не арендовать мотобайки из-за участившихся ДТП

Посольство России в Шри-Ланке посоветовало российским туристам не использовать мотобайки и другой арендуемый транспорт из-за высокой вероятности ДТП.

В Telegram-канале дипмисии говорится, что число смертельных аварий с участием граждан России на Шри-Ланке выросло.

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Даже при условии ненадлежащего состояния техники и несмотря на особенности местного дорожного движения ответственность при ДТП лежит на самих туристах.

Ускоренное получение шенгенских виз — следствие снижения ажиотажа на получение виз впрок и наведения внутреннего порядка визовыми центрами и консульствами. Об этом НСН заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

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ФОТО: РИА Новости
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