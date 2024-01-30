СМИ: В Таиланде ограбили спавшего в номере россиянина
Гражданин России, отдыхавший на туристическом острове Пхукет в Таиланде, стал жертвой грабителей, сообщает местное издание Phuket News.
Инцидент произошёл в номере отеля Chalong Mansion в районе Чалонг. Уточняется, что россиянин лёг спать, оставив входную дверь номера открытой.
После пробуждения российский турист обнаружил пропажу четырёх тысяч долларов и 10 тысяч батов (282 доллара), а также драгоценностей на сумму около шести тысяч батов (170 долларов).
Ранее полиция Таиланда арестовала преступника, который специализировался на грабежах одиноких иностранных отдыхающих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Саратовской области в ДТП погибли три человека
- СМИ: В Таиланде ограбили спавшего в номере россиянина
- Ирина Свиридова не смогла собрать подписи для регистрации на выборах президента РФ
- Союз туриндустрии заявил об упрощении получения шенгенских виз россиянами
- Актера Пола Андерсона из «Острых козырьков» оштрафовали за хранение наркотиков
- Вспышку в небе над Подольском объяснили коротким замыканием
- В Госдуме призвали блокировать иноагентов в соцсетях в ответ на действия Youtube
- Курский губернатор призвал жителей установить приложение МЧС из-за обстрелов
- Солиста «Би-2» Леву обнаружили в аэропорту Таиланда
- «Хороший военный»: Балицкий заявил, что отставка Залужного была бы выгодна России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru