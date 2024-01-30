СМИ: В Таиланде ограбили спавшего в номере россиянина

Гражданин России, отдыхавший на туристическом острове Пхукет в Таиланде, стал жертвой грабителей, сообщает местное издание Phuket News.

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Инцидент произошёл в номере отеля Chalong Mansion в районе Чалонг. Уточняется, что россиянин лёг спать, оставив входную дверь номера открытой.

После пробуждения российский турист обнаружил пропажу четырёх тысяч долларов и 10 тысяч батов (282 доллара), а также драгоценностей на сумму около шести тысяч батов (170 долларов).

Ранее полиция Таиланда арестовала преступника, который специализировался на грабежах одиноких иностранных отдыхающих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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