Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами
Возобновляется авиасообщение между Россией, Бахрейном, Доминиканой и Молдавией.
Оно было прервано из-за эпидемии коронавируса.
В Бахрейн рейсы будут выполняться с 9 августа два раза в неделю по маршруту Москва – Манама. В Доминикану будут выполняться три рейса в неделю по маршрутам Москва – Пунта-Кана, Москва – Ла-Романа, Москва – Пуэрто-Плата. В Молдавию можно будет улететь трижды в неделю - из Москвы в Кишинев.
Также Россия с 9 августа увеличивает количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию по маршруту Москва - Дамаск до трех в неделю.
Напомним, с 9 августа авиакомпания EgyptAir запускает семь прямых рейсов в неделю, которые свяжут Москву с курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.
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