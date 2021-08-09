Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами

Оно было прервано из-за эпидемии коронавируса.

В Бахрейн рейсы будут выполняться с 9 августа два раза в неделю по маршруту Москва – Манама. В Доминикану будут выполняться три рейса в неделю по маршрутам Москва – Пунта-Кана, Москва – Ла-Романа, Москва – Пуэрто-Плата. В Молдавию можно будет улететь трижды в неделю - из Москвы в Кишинев.

Также Россия с 9 августа увеличивает количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию по маршруту Москва - Дамаск до трех в неделю.

Напомним, с 9 августа авиакомпания EgyptAir запускает семь прямых рейсов в неделю, которые свяжут Москву с курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.

