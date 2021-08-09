EgyptAir начинает выполнять рейсы между Москвой и египетскими курортами

Первый рейс перевозчик выполнит утром 9 августа из Москвы. В Хургаду будут выполняться полеты четыре раза в неделю, в Шарм-эш-Шейх — три.

Всего восемь российских авиакомпаний получили от Росавиации допуски к регулярным рейсам на курорты Египта.

