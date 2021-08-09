EgyptAir начинает выполнять рейсы между Москвой и египетскими курортами
9 августа 202101:20
Авиакомпания EgyptAir запускает семь прямых рейсов в неделю, которые свяжут Москву с курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.
Первый рейс перевозчик выполнит утром 9 августа из Москвы. В Хургаду будут выполняться полеты четыре раза в неделю, в Шарм-эш-Шейх — три.
Всего восемь российских авиакомпаний получили от Росавиации допуски к регулярным рейсам на курорты Египта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru