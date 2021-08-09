EgyptAir начинает выполнять рейсы между Москвой и египетскими курортами

Авиакомпания EgyptAir запускает семь прямых рейсов в неделю, которые свяжут Москву с курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.

Авиакомпания «Россия» начнет выполнять регулярные рейсы в Египет с 9 августа

Первый рейс перевозчик выполнит утром 9 августа из Москвы. В Хургаду будут выполняться полеты четыре раза в неделю, в Шарм-эш-Шейх — три.

Всего восемь российских авиакомпаний получили от Росавиации допуски к регулярным рейсам на курорты Египта.

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ТЕГИ:ТуризмАвиаперелетыЕгипет
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